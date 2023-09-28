https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899263741.html

"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского

"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского - РИА Новости, 28.09.2023

"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского

Владимир Зеленский впал в истерику из-за планов Вашингтона провести на Украине президентские выборы, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:40

2023-09-28T17:40

2023-09-28T18:20

в мире

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

британская разведывательная служба mi6

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в истерику из-за планов Вашингтона провести на Украине президентские выборы, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы", — отметил он.По мнению эксперта, эти переживания связаны с растущим недовольством населения. Многие украинцы считают, что именно Зеленский несет ответственность за высокий уровень коррупции в стране.Экс-агент также добавил, что президент фактически находится в заложниках у западных лидеров, которые его постоянно контролируют и знают обо всех его шагах.Очередные выборы президента должны пройти на Украине в 2024 году. Как заявил в конце августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в установленные сроки голосование точно не состоится.Украинский президент в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время действия военного положения запрещено. Но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230928/strannost-1899086881.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, британская разведывательная служба mi6