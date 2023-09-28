https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899263741.html
"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского
"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского - РИА Новости, 28.09.2023
"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского
Владимир Зеленский впал в истерику из-за планов Вашингтона провести на Украине президентские выборы, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:40
2023-09-28T17:40
2023-09-28T18:20
в мире
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в истерику из-за планов Вашингтона провести на Украине президентские выборы, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы", — отметил он.По мнению эксперта, эти переживания связаны с растущим недовольством населения. Многие украинцы считают, что именно Зеленский несет ответственность за высокий уровень коррупции в стране.Экс-агент также добавил, что президент фактически находится в заложниках у западных лидеров, которые его постоянно контролируют и знают обо всех его шагах.Очередные выборы президента должны пройти на Украине в 2024 году. Как заявил в конце августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в установленные сроки голосование точно не состоится.Украинский президент в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время действия военного положения запрещено. Но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20230928/strannost-1899086881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, британская разведывательная служба mi6
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Британская разведывательная служба MI6
"Под жестким контролем". На Западе заговорили об истерике Зеленского
Экс-агент MI6 Крук: США хотят заставить Зеленского провести выборы на Украине
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Владимир Зеленский впал в истерику из-за планов Вашингтона провести на Украине президентские выборы, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы", — отметил он.
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По мнению эксперта, эти переживания связаны с растущим недовольством населения. Многие украинцы считают, что именно Зеленский несет ответственность за высокий уровень коррупции в стране.
Экс-агент также добавил, что президент фактически находится в заложниках у западных лидеров, которые его постоянно контролируют и знают обо всех его шагах.
Очередные выборы президента должны пройти на Украине в 2024 году. Как заявил в конце августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк
, в установленные сроки голосование точно не состоится.
Украинский президент в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время действия военного положения запрещено. Но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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