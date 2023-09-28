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Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 28.09.2023 (обновлено: 17:59 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899244388.html
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:49
2023-09-28T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
америка
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО.После переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом глава киевского режима заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.Многие комментаторы назвали подобные размышления нереалистичными."Украина может стать членом НАТО только в том случае, если Америка захочет развязать третью мировую войну", — написал JD Sharp."Народ Украины должно быть рыдает, потому что избрал президентом подставного клоуна, который довел страну до такого", — отметил redrose-2022."Лучше подай в отставку. Тогда Украина сможет выбрать нового лидера, который будет использовать дипломатию, а не угрожать мировой войной", — призвал NaCl. "Украина вообще скоро перестанет существовать благодаря Зеленскому", — поделился мнением Mark Arrowsmith."Вы разрушили свою страну. Многие украинцы хотят, чтобы вы предстали перед судом за невыполнение предвыборных обещаний", — добавила Dolores.В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html
https://ria.ru/20230926/finlyandiya-1898618127.html
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в мире, украина, киев, америка, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Америка, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины

Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО.
После переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом глава киевского режима заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
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Многие комментаторы назвали подобные размышления нереалистичными.
"Украина может стать членом НАТО только в том случае, если Америка захочет развязать третью мировую войну", — написал JD Sharp.
"Народ Украины должно быть рыдает, потому что избрал президентом подставного клоуна, который довел страну до такого", — отметил redrose-2022.
"Лучше подай в отставку. Тогда Украина сможет выбрать нового лидера, который будет использовать дипломатию, а не угрожать мировой войной", — призвал NaCl.
"Украина вообще скоро перестанет существовать благодаря Зеленскому", — поделился мнением Mark Arrowsmith.
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"Вы разрушили свою страну. Многие украинцы хотят, чтобы вы предстали перед судом за невыполнение предвыборных обещаний", — добавила Dolores.
В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАмерикаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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