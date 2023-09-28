https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899244388.html

Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО

Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО - РИА Новости, 28.09.2023

Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:49

2023-09-28T16:49

2023-09-28T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО.После переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом глава киевского режима заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.Многие комментаторы назвали подобные размышления нереалистичными."Украина может стать членом НАТО только в том случае, если Америка захочет развязать третью мировую войну", — написал JD Sharp."Народ Украины должно быть рыдает, потому что избрал президентом подставного клоуна, который довел страну до такого", — отметил redrose-2022."Лучше подай в отставку. Тогда Украина сможет выбрать нового лидера, который будет использовать дипломатию, а не угрожать мировой войной", — призвал NaCl. "Украина вообще скоро перестанет существовать благодаря Зеленскому", — поделился мнением Mark Arrowsmith."Вы разрушили свою страну. Многие украинцы хотят, чтобы вы предстали перед судом за невыполнение предвыборных обещаний", — добавила Dolores.В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html

https://ria.ru/20230926/finlyandiya-1898618127.html

https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

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в мире, украина, киев, америка, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины