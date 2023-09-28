Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о НАТО
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о будущем страны в НАТО.
После переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом глава киевского режима заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
Многие комментаторы назвали подобные размышления нереалистичными.
"Украина может стать членом НАТО только в том случае, если Америка захочет развязать третью мировую войну", — написал JD Sharp.
"Народ Украины должно быть рыдает, потому что избрал президентом подставного клоуна, который довел страну до такого", — отметил redrose-2022.
"Лучше подай в отставку. Тогда Украина сможет выбрать нового лидера, который будет использовать дипломатию, а не угрожать мировой войной", — призвал NaCl.
"Украина вообще скоро перестанет существовать благодаря Зеленскому", — поделился мнением Mark Arrowsmith.
"Вы разрушили свою страну. Многие украинцы хотят, чтобы вы предстали перед судом за невыполнение предвыборных обещаний", — добавила Dolores.
В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.