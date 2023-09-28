https://ria.ru/20230928/zayavki-1899130141.html
Более трех тысяч заявок подано через платформу "Мой экспорт"
Более трех тысяч заявок подано через платформу "Мой экспорт" - РИА Новости, 28.09.2023
Более трех тысяч заявок подано через платформу "Мой экспорт"
Более тысячи пользователей цифровой платформы "Мой экспорт" из 70 регионов России воспользовались сервисом "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:27
2023-09-28T11:27
2023-09-28T11:27
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более тысячи пользователей цифровой платформы "Мой экспорт" из 70 регионов России воспользовались сервисом "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" с момента ее запуска в июне 2022 года, всего было подано более 3 тысяч заявок, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Платформа предоставляет экспортерам возможность размещения своих товаров на более чем 60 международных и зарубежных электронных торговых площадках. Наиболее релевантными на 2023 год являются Alibaba.com (весь мир), Lazada (Вьетнам), Национальный магазин на Tmall.com (Китай), Pinkoi (Азия), TradeIndia (Индия), WeChat (Китай)", - сообщает РЭЦ."Услуга по предоставлению поддержки при размещении и продвижении продукции на маркетплейсах является одной из самых популярных на платформе "Мой экспорт". Размещение на электронных торговых площадках позволяет экспортерам из числа МСП получить доступ к максимально широкой аудитории потенциальных клиентов. Кроме того, маркетплейсы предоставляют удобные инструменты для управления заказами, логистикой и финансами, что значительно упрощает работу предпринимателей и делает этот канал продаж одним из самых перспективных и удобных", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Услуга доступна представителям малого и среднего бизнеса. Ее предоставляют региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Поддержка доступна в 82 регионах страны.Обязательный шаг перед получением услуги - автоматизированный "Подбор маркетплейсов", который подберет релевантные площадки под указанную номенклатуру продукции.Процесс подачи заявки на господдержку полностью оцифрован: подбор маркетплейсов займет до 15 минут, после подачи заявки на господдержку время ожидания ответа от ЦПЭ сокращено до 7 рабочих дней. Для начала процесса размещения заключается трехсторонний договор между подрядчиком, ЦПЭ и экспортером, который автоматически генерируется в системе. После оказания услуги подрядчиком в системе формируется отчет, который необходимо будет согласовать или отправить на доработку.Отправить заявки можно на сайте "Мой экспорт".
https://ria.ru/20230928/rets-1899110783.html
https://ria.ru/20230927/rets-1898891488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более тысячи пользователей цифровой платформы "Мой экспорт" из 70 регионов России воспользовались сервисом "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" с момента ее запуска в июне 2022 года, всего было подано более 3 тысяч заявок, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Платформа предоставляет экспортерам возможность размещения своих товаров на более чем 60 международных и зарубежных электронных торговых площадках. Наиболее релевантными на 2023 год являются Alibaba.com (весь мир), Lazada (Вьетнам
), Национальный магазин на Tmall.com (Китай
), Pinkoi (Азия
), TradeIndia (Индия
), WeChat (Китай)", - сообщает РЭЦ.
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"Услуга по предоставлению поддержки при размещении и продвижении продукции на маркетплейсах является одной из самых популярных на платформе "Мой экспорт". Размещение на электронных торговых площадках позволяет экспортерам из числа МСП получить доступ к максимально широкой аудитории потенциальных клиентов. Кроме того, маркетплейсы предоставляют удобные инструменты для управления заказами, логистикой и финансами, что значительно упрощает работу предпринимателей и делает этот канал продаж одним из самых перспективных и удобных", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Услуга доступна представителям малого и среднего бизнеса. Ее предоставляют региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Поддержка доступна в 82 регионах страны.
Обязательный шаг перед получением услуги - автоматизированный "Подбор маркетплейсов", который подберет релевантные площадки под указанную номенклатуру продукции.
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Процесс подачи заявки на господдержку полностью оцифрован: подбор маркетплейсов займет до 15 минут, после подачи заявки на господдержку время ожидания ответа от ЦПЭ сокращено до 7 рабочих дней. Для начала процесса размещения заключается трехсторонний договор между подрядчиком, ЦПЭ и экспортером, который автоматически генерируется в системе. После оказания услуги подрядчиком в системе формируется отчет, который необходимо будет согласовать или отправить на доработку.
Отправить заявки можно на сайте "Мой экспорт".