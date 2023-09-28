https://ria.ru/20230928/zaderzhki-1899224974.html

Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"

Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023

Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"

Массовых длительных задержек рейсов из-за сбоя системы Leonardo в аэропортах РФ не было, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:53

2023-09-28T15:53

2023-09-28T16:00

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовых длительных задержек рейсов из-за сбоя системы Leonardo в аэропортах РФ не было, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.Российские авиакомпании, использующие Leonardo, в четверг сообщили о сбоях в работе системы и трудностях с регистрацией. Госкорпорация "Ростех", которая в партнерстве с "Сирена Трэвел" разработала эту систему бронирования, сообщала, что сложности были из-за DDoS-атаки из-за рубежа. Атака была отбита, и работа Leonardo восстановлена."В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", – сообщили в пресс-службе ведомства.Пассажирам оперативно предоставлялась информация и оказывалась необходимая помощь, отметили там же.

https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html

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