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Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
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15:53 28.09.2023 (обновлено: 16:00 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/zaderzhki-1899224974.html
Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"
Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"
Массовых длительных задержек рейсов из-за сбоя системы Leonardo в аэропортах РФ не было, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:53
2023-09-28T16:00
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовых длительных задержек рейсов из-за сбоя системы Leonardo в аэропортах РФ не было, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.Российские авиакомпании, использующие Leonardo, в четверг сообщили о сбоях в работе системы и трудностях с регистрацией. Госкорпорация "Ростех", которая в партнерстве с "Сирена Трэвел" разработала эту систему бронирования, сообщала, что сложности были из-за DDoS-атаки из-за рубежа. Атака была отбита, и работа Leonardo восстановлена."В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", – сообщили в пресс-службе ведомства.Пассажирам оперативно предоставлялась информация и оказывалась необходимая помощь, отметили там же.
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россия
Россия
Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"

Минтранс: массовых задержек рейсов из-за сбоя системы Леонардо не было

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовых длительных задержек рейсов из-за сбоя системы Leonardo в аэропортах РФ не было, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Российские авиакомпании, использующие Leonardo, в четверг сообщили о сбоях в работе системы и трудностях с регистрацией. Госкорпорация "Ростех", которая в партнерстве с "Сирена Трэвел" разработала эту систему бронирования, сообщала, что сложности были из-за DDoS-атаки из-за рубежа. Атака была отбита, и работа Leonardo восстановлена.
"В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Пассажирам оперативно предоставлялась информация и оказывалась необходимая помощь, отметили там же.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
12:49
 
Россия
 
 
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