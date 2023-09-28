https://ria.ru/20230928/vykhodnye-1898989291.html
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах - РИА Новости, 28.09.2023
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах
Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:30
2023-09-28T04:30
2023-09-28T04:30
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
москва
ставропольский край
краснодарский край
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154819/32/1548193214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_bbfce884a228e2bd797bc19595e7a250.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе "Тур выходного дня" в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.По данным портала, топ-рейтинга максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области "Тур выходного дня" составляет 11 770 рублей.По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.
https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html
москва
ставропольский край
краснодарский край
курская область
хабаровский край
белгородская область
астраханская область
республика крым
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154819/32/1548193214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_745beb6196f0dea23c9d49fea1382262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, москва, ставропольский край, краснодарский край, курская область, хабаровский край, белгородская область, астраханская область, республика крым, ростовская область, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Ставропольский край, Краснодарский край, Курская область, Хабаровский край, Белгородская область, Астраханская область, Республика Крым, Ростовская область, отдых в России
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах
Дешевле всего стоят оздоровительные туры в Курскую область, дороже — в Москву
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе "Тур выходного дня" в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.
По данным портала, топ-рейтинга максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.
В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).
Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области "Тур выходного дня" составляет 11 770 рублей.
По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.
Туроператоры назвали регионы России с самыми дорогими отелями и санаториями