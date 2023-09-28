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Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
04:30 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vykhodnye-1898989291.html
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах - РИА Новости, 28.09.2023
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах
Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:30
2023-09-28T04:30
туризм
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ставропольский край
краснодарский край
курская область
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе "Тур выходного дня" в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.По данным портала, топ-рейтинга максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области "Тур выходного дня" составляет 11 770 рублей.По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.
https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html
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хабаровский край
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Ставропольский край, Краснодарский край, Курская область, Хабаровский край, Белгородская область, Астраханская область, Республика Крым, Ростовская область, отдых в России
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах

Дешевле всего стоят оздоровительные туры в Курскую область, дороже — в Москву

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОтдыхающая во время лечебной процедуры "подводное вертикальное вытягивание". Санаторий "Сочи"
Отдыхающая во время лечебной процедуры подводное вертикальное вытягивание. Санаторий Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе "Тур выходного дня" в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.
По данным портала, топ-рейтинга максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.
В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).
Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области "Тур выходного дня" составляет 11 770 рублей.
По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.
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