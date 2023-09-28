https://ria.ru/20230928/vykhodnye-1898989291.html

Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах

Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах - РИА Новости, 28.09.2023

Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах

Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T04:30

2023-09-28T04:30

2023-09-28T04:30

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе "Тур выходного дня" в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.По данным портала, топ-рейтинга максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области "Тур выходного дня" составляет 11 770 рублей.По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.

https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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