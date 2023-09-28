Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899290686.html
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
США и Китай рассматривают возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки к саммиту планируются визиты в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:35
2023-09-28T19:35
сша
китай
вашингтон (штат)
си цзиньпин
джо байден
ван и (политик)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_508:378:2290:1381_1920x0_80_0_0_a8f9c0791d672aeea4bbf7518d962899.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США и Китай рассматривают возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки к саммиту планируются визиты в Вашингтон вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра иностранных дел Ван И, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Пекин и Вашингтон подготавливают почву для визита китайского лидера Си Цзиньпина в США, продвигаясь вперед с официальными обменами на высоком уровне и предпринимая другие шаги для улучшения атмосферы в их сложных отношениях", - говорится в сообщении. Как отмечают источники издания, визит Ван И в Вашингтон планируется на октябрь. При этом издание отмечает, что у американских чиновников есть опасения, что возможная остановка работы правительства в США ("шатдаун") приведет к дополнительным задержкам в планировании встреч или саммита. Согласно изданию, таким образом, последние события в отношениях между странами указывают на то, что Си Цзиньпин, вероятно, примет участие на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), который состоится в ноябре в Сан-Франциско. Кроме того, Пекин также намерен провести отдельный саммит с участием лидеров двух стран, что рассматривается как "потенциальный импульс для предварительных усилий по стабилизации отношений", которые предпринимались в течение долгих месяцев, указывает газета. Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html
https://ria.ru/20230926/kosmos-1898615388.html
https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11465314d2e18f044abe861af91d8301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, вашингтон (штат), си цзиньпин, джо байден, ван и (политик), в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Джо Байден, Ван И (политик), В мире
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

WSJ: США и КНР прорабатывают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США и Китай рассматривают возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки к саммиту планируются визиты в Вашингтон вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра иностранных дел Ван И, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Пекин и Вашингтон подготавливают почву для визита китайского лидера Си Цзиньпина в США, продвигаясь вперед с официальными обменами на высоком уровне и предпринимая другие шаги для улучшения атмосферы в их сложных отношениях", - говорится в сообщении.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
Вчера, 13:48
Как отмечают источники издания, визит Ван И в Вашингтон планируется на октябрь.
При этом издание отмечает, что у американских чиновников есть опасения, что возможная остановка работы правительства в США ("шатдаун") приведет к дополнительным задержкам в планировании встреч или саммита.
Согласно изданию, таким образом, последние события в отношениях между странами указывают на то, что Си Цзиньпин, вероятно, примет участие на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), который состоится в ноябре в Сан-Франциско. Кроме того, Пекин также намерен провести отдельный саммит с участием лидеров двух стран, что рассматривается как "потенциальный импульс для предварительных усилий по стабилизации отношений", которые предпринимались в течение долгих месяцев, указывает газета.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе
26 сентября, 03:48
Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Китай нашел ответ на главный вопрос
27 сентября, 08:00
 
СШАКитайВашингтон (штат)Си ЦзиньпинДжо БайденВан И (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала