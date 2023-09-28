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СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай рассматривают возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки к саммиту планируются визиты в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:35

2023-09-28T19:35

2023-09-28T19:35

сша

китай

вашингтон (штат)

си цзиньпин

джо байден

ван и (политик)

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США и Китай рассматривают возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки к саммиту планируются визиты в Вашингтон вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра иностранных дел Ван И, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Пекин и Вашингтон подготавливают почву для визита китайского лидера Си Цзиньпина в США, продвигаясь вперед с официальными обменами на высоком уровне и предпринимая другие шаги для улучшения атмосферы в их сложных отношениях", - говорится в сообщении. Как отмечают источники издания, визит Ван И в Вашингтон планируется на октябрь. При этом издание отмечает, что у американских чиновников есть опасения, что возможная остановка работы правительства в США ("шатдаун") приведет к дополнительным задержкам в планировании встреч или саммита. Согласно изданию, таким образом, последние события в отношениях между странами указывают на то, что Си Цзиньпин, вероятно, примет участие на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), который состоится в ноябре в Сан-Франциско. Кроме того, Пекин также намерен провести отдельный саммит с участием лидеров двух стран, что рассматривается как "потенциальный импульс для предварительных усилий по стабилизации отношений", которые предпринимались в течение долгих месяцев, указывает газета. Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.

https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html

https://ria.ru/20230926/kosmos-1898615388.html

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, вашингтон (штат), си цзиньпин, джо байден, ван и (политик), в мире