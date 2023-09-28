https://ria.ru/20230928/vs-1899196199.html
На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных - РИА Новости, 28.09.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:15
2023-09-28T14:15
2023-09-28T14:26
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных
МО: на Херсонском направлении ВС уничтожили до 20 украинских военных