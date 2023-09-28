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На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных - РИА Новости, 28.09.2023

На Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:15

2023-09-28T14:15

2023-09-28T14:26

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

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