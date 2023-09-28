https://ria.ru/20230928/vooruzhenie-1899191398.html
Пентагон может начать применение 3D-печати для вооружения
Пентагон может начать применение 3D-печати для вооружения - РИА Новости, 28.09.2023
Пентагон может начать применение 3D-печати для вооружения
Министерство обороны США рассматривает возможность применения 3D-печати для ремонта оборудования и замены деталей военной техники, рассказал изданию Defense... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:04
2023-09-28T14:04
2023-09-28T14:04
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны США рассматривает возможность применения 3D-печати для ремонта оборудования и замены деталей военной техники, рассказал изданию Defense News заместитель директора Управления программы производственных технологий министерства обороны США Кит ДеВрис. "Мы (министерство обороны США) хотим рассматривать аддитивные технологии (3D-печать - ред.) как инструмент, который всегда под рукой, и мы хотим применять его именно там, где это необходимо", - рассказал Defense News ДеВрис. Во время интервью газете ДеВрис рассказал, что 3D-печать может использоваться для создания "одноразовых" запасных частей для ремонта самолетов или других систем. Как отметил ДеВрис, благодаря этому детали заменяются быстрее, чем при традиционных способах изготовления. "Мы даже видели, как повреждения самолетов из-за птиц ремонтировались за ночь или за несколько дней с помощью аддитивного производства", - рассказал газете ДеВрис. Как рассказал Defense News заместитель главы Управления, аддитивные технологии также могут помочь ускорить создание вооружения. ДеВрис отметил, что министерство обороны и производители должны стремиться заменить традиционные методы 3D-печатью "обдуманно и очень ограниченно".
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министерство обороны сша, в мире, пентагон, сша
Министерство обороны США, В мире, Пентагон, США
Пентагон может начать применение 3D-печати для вооружения
Пентагон рассматривает возможность применения 3D-печати для военной техники
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Министерство обороны США рассматривает возможность применения 3D-печати для ремонта оборудования и замены деталей военной техники, рассказал изданию Defense News
заместитель директора Управления программы производственных технологий министерства обороны США Кит ДеВрис.
«
"Мы (министерство обороны США) хотим рассматривать аддитивные технологии (3D-печать - ред.) как инструмент, который всегда под рукой, и мы хотим применять его именно там, где это необходимо", - рассказал Defense News ДеВрис.
Во время интервью газете ДеВрис рассказал, что 3D-печать может использоваться для создания "одноразовых" запасных частей для ремонта самолетов или других систем. Как отметил ДеВрис, благодаря этому детали заменяются быстрее, чем при традиционных способах изготовления.
"Мы даже видели, как повреждения самолетов из-за птиц ремонтировались за ночь или за несколько дней с помощью аддитивного производства", - рассказал газете ДеВрис.
Как рассказал Defense News заместитель главы Управления, аддитивные технологии также могут помочь ускорить создание вооружения. ДеВрис отметил, что министерство обороны и производители должны стремиться заменить традиционные методы 3D-печатью "обдуманно и очень ограниченно".
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