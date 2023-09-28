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Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС

Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС - РИА Новости, 28.09.2023

Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:05

2023-09-28T16:05

2023-09-28T16:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Волынкину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20230622/osvobozhdenie-1879738401.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, москва