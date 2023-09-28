https://ria.ru/20230928/volynkin-1899228949.html
Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС
Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС - РИА Новости, 28.09.2023
Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:05
2023-09-28T16:05
2023-09-28T16:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Волынкину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230622/osvobozhdenie-1879738401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Москва
Следствие попросило арестовать начальника краснодарского главка МЧС
Следствие попросило арестовать генерала МЧС Волынкина за коррупцию
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте возглавляющего главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Волынкину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.
Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".
Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке
, после чего вернулся в Хабаровский край
, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Бывший главный борец с коррупцией МВД вышел на свободу, сообщил источник