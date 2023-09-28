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РЭЦ: услуги по электронной торговле лидируют на "Профессионалах экспорта" - РИА Новости, 28.09.2023
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11:30 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/uslugi-1899130408.html
РЭЦ: услуги по электронной торговле лидируют на "Профессионалах экспорта"
РЭЦ: услуги по электронной торговле лидируют на "Профессионалах экспорта" - РИА Новости, 28.09.2023
РЭЦ: услуги по электронной торговле лидируют на "Профессионалах экспорта"
Услуги электронной торговли на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" с начала этого года пользовались наибольшей популярностью среди РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:30
2023-09-28T11:30
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Услуги электронной торговли на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" с начала этого года пользовались наибольшей популярностью среди пользователей, в 2023 году экспортеры обратились за этими услугами на платформу более двух тысяч раз, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."На b2b платформе "Профессионалы экспорта" представлено 6 услуг по электронной торговле. Компании имеют возможность найти проверенных бизнес-партнеров не только для размещения продукции на международных маркетплейсах или создания интернет-магазина, но и для рекламы и продвижения товарных карточек или личного аккаунта на зарубежном маркетплейсе", - говорится в сообщении.Там уточнили, что "если же компания относится к сегменту МСП, то услуга по размещению и продвижению на международных маркетплейсах может быть доступна за счет средств региональных центров поддержки экспорта" (ЦПЭ).Также экспортеры могут получить анализ продаж и работы с клиентами, предложения по улучшению аккаунта на маркетплейсе или интернет магазина, заказав услугу аудита. Более того, на "Профессионалах экспорта" доступна бесплатная консультация по выходу на маркетплейсы, которая помогает экспортерам подготовиться к размещению на электронной торговой площадке и получить информацию об оценке релевантности продукции для выбранного рынка.Для экспортеров доступна и услуга по размещению в Национальном магазине - коллективном аккаунте российской продукции на зарубежном маркетплейсе. Заказав услугу, компания получает экспертную оценку перспективности размещения продукции, участие в специальных акциях коллективного продвижения сети национальных магазинов и национального бренда "Сделано в России", что способствует увеличению видимости продукции и привлечению зарубежных покупателей.Наиболее популярной на сегодняшний день услугой является размещение и продвижение на электронной торговой площадке с государственной поддержкой. В рамках нее для предпринимателей доступны более 100 маркетплейсов. С начала года за услугой обратилось свыше 1500 компаний.Помимо помощи с электронной торговлей, экспортеры активно обращаются за услугой по поиску иностранных покупателей, по организации переговоров или проверке зарубежных контрагентов. Так, бесплатная услуга по поиску покупателей на платформе пользуется стабильным спросом среди экспортеров, желающих получить консультацию о целевом рынке и оценить перспективность экспорта своей продукции. Наибольший интерес сейчас вызывают рынки Юго-Восточной и Центральной Азии.Кроме того, на платформе доступны и аналитические услуги. Экспортеры могут заказать индивидуальные (маркетинговые) исследования выбранного рынка, что позволяет собрать важную информацию для принятия решений и снизить риски в рамках экспортных проектов."Представители компании отмечают, что представленные услуги на платформе позволяют упростить процесс экспорта и повысить конкурентоспособность российских товаров на международных рынках. Сервис "Профессионалы экспорта" остается надежным партнером для российских компаний и помогает развивать возможности в мире экспорта", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.Сервис "Профессионалы экспорта" - это онлайн-платформа, созданная в рамках экосистемы "Мой экспорт". Она предназначена для облегчения и ускорения процесса экспорта и импорта товаров и услуг между бизнес-партнерами. Основная цель маркетплейса - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить новых партнеров, а также расширять свой бизнес за счет доступа к новым рынкам. Она была открыта в 2021 году. Сейчас на ней представлено 35 услуг, из которых 8 услуг предоставляются с господдержкой от региональных ЦПЭ.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ: услуги по электронной торговле лидируют на "Профессионалах экспорта"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Услуги электронной торговли на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" с начала этого года пользовались наибольшей популярностью среди пользователей, в 2023 году экспортеры обратились за этими услугами на платформу более двух тысяч раз, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"На b2b платформе "Профессионалы экспорта" представлено 6 услуг по электронной торговле. Компании имеют возможность найти проверенных бизнес-партнеров не только для размещения продукции на международных маркетплейсах или создания интернет-магазина, но и для рекламы и продвижения товарных карточек или личного аккаунта на зарубежном маркетплейсе", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Там уточнили, что "если же компания относится к сегменту МСП, то услуга по размещению и продвижению на международных маркетплейсах может быть доступна за счет средств региональных центров поддержки экспорта" (ЦПЭ).
Также экспортеры могут получить анализ продаж и работы с клиентами, предложения по улучшению аккаунта на маркетплейсе или интернет магазина, заказав услугу аудита. Более того, на "Профессионалах экспорта" доступна бесплатная консультация по выходу на маркетплейсы, которая помогает экспортерам подготовиться к размещению на электронной торговой площадке и получить информацию об оценке релевантности продукции для выбранного рынка.
Для экспортеров доступна и услуга по размещению в Национальном магазине - коллективном аккаунте российской продукции на зарубежном маркетплейсе. Заказав услугу, компания получает экспертную оценку перспективности размещения продукции, участие в специальных акциях коллективного продвижения сети национальных магазинов и национального бренда "Сделано в России", что способствует увеличению видимости продукции и привлечению зарубежных покупателей.
Наиболее популярной на сегодняшний день услугой является размещение и продвижение на электронной торговой площадке с государственной поддержкой. В рамках нее для предпринимателей доступны более 100 маркетплейсов. С начала года за услугой обратилось свыше 1500 компаний.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Помимо помощи с электронной торговлей, экспортеры активно обращаются за услугой по поиску иностранных покупателей, по организации переговоров или проверке зарубежных контрагентов. Так, бесплатная услуга по поиску покупателей на платформе пользуется стабильным спросом среди экспортеров, желающих получить консультацию о целевом рынке и оценить перспективность экспорта своей продукции. Наибольший интерес сейчас вызывают рынки Юго-Восточной и Центральной Азии.
Кроме того, на платформе доступны и аналитические услуги. Экспортеры могут заказать индивидуальные (маркетинговые) исследования выбранного рынка, что позволяет собрать важную информацию для принятия решений и снизить риски в рамках экспортных проектов.
"Представители компании отмечают, что представленные услуги на платформе позволяют упростить процесс экспорта и повысить конкурентоспособность российских товаров на международных рынках. Сервис "Профессионалы экспорта" остается надежным партнером для российских компаний и помогает развивать возможности в мире экспорта", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.
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Сервис "Профессионалы экспорта" - это онлайн-платформа, созданная в рамках экосистемы "Мой экспорт". Она предназначена для облегчения и ускорения процесса экспорта и импорта товаров и услуг между бизнес-партнерами. Основная цель маркетплейса - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить новых партнеров, а также расширять свой бизнес за счет доступа к новым рынкам. Она была открыта в 2021 году. Сейчас на ней представлено 35 услуг, из которых 8 услуг предоставляются с господдержкой от региональных ЦПЭ.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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