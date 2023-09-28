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Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году - РИА Новости, 28.09.2023
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17:35 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899261363.html
Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году
Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году - РИА Новости, 28.09.2023
Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году
Общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:35
2023-09-28T17:35
специальная военная операция на украине
экономика
украина
сша
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны в Telegram-канале. Ранее в четверг Минфин сообщал, что госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов. "Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства. В числе источников финансирования – Европейский союз, предоставивший Украине 14,7 миллиарда долларов, гранты от США – 9,8 миллиарда долларов, средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования - 3,6 миллиарда долларов. Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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экономика, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, США
Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году

Объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 млрд долларов

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДоллары США и украинская гривна
Доллары США и украинская гривна - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны в Telegram-канале.
Ранее в четверг Минфин сообщал, что госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов.
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"Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства.
В числе источников финансирования – Европейский союз, предоставивший Украине 14,7 миллиарда долларов, гранты от США – 9,8 миллиарда долларов, средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования - 3,6 миллиарда долларов.
Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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