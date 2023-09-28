https://ria.ru/20230928/ukraina-1899261363.html

Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году

Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году - РИА Новости, 28.09.2023

Минфин Украины назвал объем внешнего финансирования страны в 2023 году

Общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:35

2023-09-28T17:35

2023-09-28T17:35

специальная военная операция на украине

экономика

украина

сша

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Общий объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны в Telegram-канале. Ранее в четверг Минфин сообщал, что госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов. "Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства. В числе источников финансирования – Европейский союз, предоставивший Украине 14,7 миллиарда долларов, гранты от США – 9,8 миллиарда долларов, средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования - 3,6 миллиарда долларов. Как сообщала 30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша