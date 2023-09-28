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В Раде заявили, что пока не будут ужесточать мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 28.09.2023 (обновлено: 17:30 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899248732.html
В Раде заявили, что пока не будут ужесточать мобилизацию
В Раде заявили, что пока не будут ужесточать мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2023
В Раде заявили, что пока не будут ужесточать мобилизацию
Ужесточение порядка мобилизации на Украине может произойти в случае изменения военной стратегии, поэтому призыв на службу пока будет продолжаться в нынешнем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:04
2023-09-28T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ужесточение порядка мобилизации на Украине может произойти в случае изменения военной стратегии, поэтому призыв на службу пока будет продолжаться в нынешнем формате, сообщил в четверг секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. В среду первый заместитель главы министерства обороны страны Александр Павлюк заявлял, что планы мобилизации на Украине пока не меняются, но всё зависит от ситуации на фронте. "Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем. Мы сможем говорить об определенном количестве (тех, кого надо мобилизовать – ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить…, какой у нас план", - сказал Костенко в интервью изданию "Украинская правда". По словам Костенко, ни ему, ни парламентскому комитету, в котором он работает, пока неизвестно об изменениях в военной стратегии, поэтому мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть". В то же время, по мнению депутата, государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации и доносить гражданам страны тезис о том, что "война может продолжаться долго, и мы не можем на одних плечах ее тянуть". Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898154667.html
https://ria.ru/20230917/ekstraditsiya-1896868199.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что пока не будут ужесточать мобилизацию

Депутат Рады Костенко: мобилизация на Украине пока продолжится в прежнем формате

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ужесточение порядка мобилизации на Украине может произойти в случае изменения военной стратегии, поэтому призыв на службу пока будет продолжаться в нынешнем формате, сообщил в четверг секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко.
В среду первый заместитель главы министерства обороны страны Александр Павлюк заявлял, что планы мобилизации на Украине пока не меняются, но всё зависит от ситуации на фронте.
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"Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем. Мы сможем говорить об определенном количестве (тех, кого надо мобилизовать – ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить…, какой у нас план", - сказал Костенко в интервью изданию "Украинская правда".
По словам Костенко, ни ему, ни парламентскому комитету, в котором он работает, пока неизвестно об изменениях в военной стратегии, поэтому мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть". В то же время, по мнению депутата, государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации и доносить гражданам страны тезис о том, что "война может продолжаться долго, и мы не можем на одних плечах ее тянуть".
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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