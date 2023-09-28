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"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 28.09.2023 (обновлено: 16:51 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899223520.html
"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье
"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2023
"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье
Российские войска уничтожают западные танки, используемые ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:47
2023-09-28T16:51
специальная военная операция на украине
сша
украина
запорожская область
скотт риттер
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожают западные танки, используемые ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. &lt;…&gt; Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams", — отметил он.По словам разведчика, США поставляют Украине свои танки в неподходящий момент, так как они уже не смогут эффективно применяться из-за приближающегося сезона распутицы. Кроме того, речь идет об устаревших моделях, которые не так хороши в бою, пояснил Риттер.Риттер также добавил, что украинская армия попала в российскую ловушку в Работино, полагая что сможет легко прорвать оборону в этом месте. В результате ВСУ понесли тяжелейшие потери, но не смогли достигнуть поставленной цели.Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки прорвать ее ценою колоссальных потерь.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html
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сша
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сша, украина, запорожская область, скотт риттер, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Запорожская область, Скотт Риттер, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье

Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожают западные танки, используемые ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. <…> Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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11:14
По словам разведчика, США поставляют Украине свои танки в неподходящий момент, так как они уже не смогут эффективно применяться из-за приближающегося сезона распутицы. Кроме того, речь идет об устаревших моделях, которые не так хороши в бою, пояснил Риттер.
Риттер также добавил, что украинская армия попала в российскую ловушку в Работино, полагая что сможет легко прорвать оборону в этом месте. В результате ВСУ понесли тяжелейшие потери, но не смогли достигнуть поставленной цели.
Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки прорвать ее ценою колоссальных потерь.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЗапорожская областьСкотт РиттерВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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