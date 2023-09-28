https://ria.ru/20230928/ukraina-1899223520.html

"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье

"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2023

"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье

Российские войска уничтожают западные танки, используемые ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:47

2023-09-28T15:47

2023-09-28T16:51

специальная военная операция на украине

сша

украина

запорожская область

скотт риттер

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожают западные танки, используемые ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. <…> Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams", — отметил он.По словам разведчика, США поставляют Украине свои танки в неподходящий момент, так как они уже не смогут эффективно применяться из-за приближающегося сезона распутицы. Кроме того, речь идет об устаревших моделях, которые не так хороши в бою, пояснил Риттер.Риттер также добавил, что украинская армия попала в российскую ловушку в Работино, полагая что сможет легко прорвать оборону в этом месте. В результате ВСУ понесли тяжелейшие потери, но не смогли достигнуть поставленной цели.Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки прорвать ее ценою колоссальных потерь.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html

https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html

сша

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, запорожская область, скотт риттер, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато