https://ria.ru/20230928/ukraina-1899176342.html

Украина пережила четыре кошмара за неделю, пишет Newsweek

Украина пережила четыре кошмара за неделю, пишет Newsweek - РИА Новости, 28.09.2023

Украина пережила четыре кошмара за неделю, пишет Newsweek

Минувшая неделя обернулась для Украины четырьмя дипломатическими кошмарами, хотя началась она с позитивных для Киева новостей, пишет Брендан Коул в статье для... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:23

2023-09-28T13:23

2023-09-28T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

джо байден

канада

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Минувшая неделя обернулась для Украины четырьмя дипломатическими кошмарами, хотя началась она с позитивных для Киева новостей, пишет Брендан Коул в статье для Newsweek."Все было хорошо, когда на прошлой неделе Зеленский встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом, а также с членами Конгресса, которые вновь заявили о необходимости военной и моральной поддержки Киева", — говорится в публикации.Однако потом проблемы стали нарастать как снежный ком. Во-первых, приезд украинского президента в Северную Америку произошел на фоне размолвки с Польшей из-за импорта зерна. Во-вторых, скандал вызвало появление нацистского ветерана на заседании парламента по случаю визита Зеленского. А после его возвращения на Украину появились новые данные о связи Киева с ракетой, упавшей на территории Польши, и взрывами на "Северных потоках".В "утешение" Киеву британский военный экс-атташе в Москве Джон Форман призвал не обращать внимания на эти скандалы."Учитывая, что война рассчитана на долгосрочную перспективу, не в интересах Украины позволять этим раздорам отвлекать внимание от общей картины, особенно в связи с предстоящими выборами в Польше, Словакии и других странах", — заявил он.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html

https://ria.ru/20230928/tramp-1899094487.html

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899109871.html

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в мире, украина, владимир зеленский, киев, джо байден, канада