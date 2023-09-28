https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html

"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики

"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики - РИА Новости, 28.09.2023

"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики

Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua". "За полтора года... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:14

2023-09-28T11:14

2023-09-28T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua". "За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии - обычные минометы", — заявил военный. По его мнению, из-за плохого руководства ВСУ несут огромное количество потерь в технике и в живой силе. "А у нас - миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — подытожил Глущенко. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899109871.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина