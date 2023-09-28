"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики
Солдат ВСУ назвал Зеленского диверсантом, проигрывающим конфликт
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua".
"За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии - обычные минометы", — заявил военный.
"За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии - обычные минометы", — заявил военный.
По его мнению, из-за плохого руководства ВСУ несут огромное количество потерь в технике и в живой силе.
"А у нас - миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — подытожил Глущенко.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
"А у нас - миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — подытожил Глущенко.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.