Рейтинг@Mail.ru
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики - РИА Новости, 28.09.2023
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики
Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua". "За полтора года... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:14
2023-09-28T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua". "За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии - обычные минометы", — заявил военный. По его мнению, из-за плохого руководства ВСУ несут огромное количество потерь в технике и в живой силе. "А у нас - миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — подытожил Глущенко. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899109871.html
https://ria.ru/20230928/tramp-1899094487.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики

Солдат ВСУ назвал Зеленского диверсантом, проигрывающим конфликт

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинский военный Дмитрий Глущенко раскритиковал чиновников и президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ, пишет издание "Страна.ua".

"За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии - обычные минометы", — заявил военный.
Британский боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине
10:11
По его мнению, из-за плохого руководства ВСУ несут огромное количество потерь в технике и в живой силе.

"А у нас - миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — подытожил Глущенко.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Трамп назвал способ, который предотвратил бы конфликт на Украине
09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала