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"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 28.09.2023 (обновлено: 12:05 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899109871.html
"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине
"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине - РИА Новости, 28.09.2023
"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине
Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:11
2023-09-28T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The New York Times."В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки "Абрамс" и британские танки "Челленджер". Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что замедление темпов наступления несет огромные риски для Украины. "Если окажется, что ей не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники", — пишут авторы. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230928/putin-1899105254.html
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в мире, киев, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине

NYT: Украина сильно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед дождями

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский боевой танк Challenger 2
Британский боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
Британский боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The New York Times.

"В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки "Абрамс" и британские танки "Челленджер". Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что замедление темпов наступления несет огромные риски для Украины.

"Если окажется, что ей не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники", — пишут авторы.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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