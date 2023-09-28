"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине
NYT: Украина сильно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед дождями
Британский боевой танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The New York Times.
"В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки "Абрамс" и британские танки "Челленджер". Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — говорится в публикации.
"В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки "Абрамс" и британские танки "Челленджер". Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что замедление темпов наступления несет огромные риски для Украины.
"Если окажется, что ей не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники", — пишут авторы.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
"Если окажется, что ей не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники", — пишут авторы.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.