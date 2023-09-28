https://ria.ru/20230928/ukraina-1899109871.html

"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине

"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине - РИА Новости, 28.09.2023

"Он утонет". В США сделали предупреждение Украине

Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:11

2023-09-28T10:11

2023-09-28T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замедление контрнаступления невыгодно для Киева, потому что из-за сильных дождей в октябре украинские военные не смогут использовать западные танки, пишет The New York Times."В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки "Абрамс" и британские танки "Челленджер". Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что замедление темпов наступления несет огромные риски для Украины. "Если окажется, что ей не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники", — пишут авторы. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230928/putin-1899105254.html

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киев

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в мире, киев, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины