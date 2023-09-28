https://ria.ru/20230928/ukraina-1899076513.html

Киев надеется на поддержку нового главы генштаба США, пишут СМИ

Киев надеется на поддержку нового главы генштаба США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2023

Киев надеется на поддержку нового главы генштаба США, пишут СМИ

Украина рассчитывает на поддержку будущим главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, который сменит на своем посту уходящего в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:57

2023-09-28T00:57

2023-09-28T00:57

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Украина рассчитывает на поддержку будущим главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, который сменит на своем посту уходящего в пятницу в отставку Марка Милли, в вопросе предоставления Киеву более сложных вооружений, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "В то время как Милли и (министр обороны США Ллойд - ред.) Остин подвергались критике за осознанные задержки с одобрением вооружений, украинские чиновники оптимистично настроены к тому, что Браун будет поддерживать отправку более сложного оборудования", - говорится в публикации. Как отмечается, Браун был одним из первых и последовательных сторонников поставок Киеву усовершенствованных беспилотников и истребителей F-16. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитался о ситуации на фронте перед уходящим в отставку с поста главы объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и его будущим сменщиком Чарльзом Брауном. Издание отмечает, что несмотря на ожидания Киева, Брауну придется балансировать между продолжением военной помощи Украине одновременно с поддержанием необходимого уровня запасов для нужд самой американской армии. "В Вашингтоне и Европе растет чувство, что Запад может быть уставшим от сражений", - также сообщает издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898923203.html

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в мире, украина, сша, россия, марк милли, нато