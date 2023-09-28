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Кравцов рассказал о решении проблемы с обеспечением учебниками в регионах - РИА Новости, 28.09.2023
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16:26 28.09.2023 (обновлено: 16:37 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/uchebniki-1899236188.html
Кравцов рассказал о решении проблемы с обеспечением учебниками в регионах
Кравцов рассказал о решении проблемы с обеспечением учебниками в регионах - РИА Новости, 28.09.2023
Кравцов рассказал о решении проблемы с обеспечением учебниками в регионах
Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками, заявил глава Минпросвещения России РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:26
2023-09-28T16:37
общество
россия
образование - общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Что касается обеспеченности регионов учебниками, точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.В пресс-службе отметили, что несколько регионов, в частности Оренбургская, Рязанская области, Республики Бурятия, Дагестан и Чеченская Республика, обратились в Минпросвещения России с просьбами помочь в замене ветхих учебников новыми, но речь не идет о недостатке учебной литературы, а именно о том, чтобы обновить и создать прочный запас библиотечного фонда в субъектах. При этом, как добавили в Минпросвещения, в целом число приобретенных учебников в этом году почти на 12 миллионов единиц больше, чем в прошлом году, и составило 66 миллионов учебников, подчеркнули в ведомстве."Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям. По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - пояснил Кравцов.Министерство просвещения усилило работу по мониторингу и анализу поступающей от родителей и школ информации об обеспечении школ учебниками, по словам Кравцова, продолжается тесное взаимодействие с депутатским корпусом в этом вопросе, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230925/uchebniki-1898542391.html
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общество, россия, образование - общество, сергей кравцов
Общество, Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о решении проблемы с обеспечением учебниками в регионах

Минпросвещения отработало возникающие в некоторых регионах проблемы с учебниками

© РИА Новости / Анна Волкова | Перейти в медиабанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Анна Волкова
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Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Что касается обеспеченности регионов учебниками, точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
В пресс-службе отметили, что несколько регионов, в частности Оренбургская, Рязанская области, Республики Бурятия, Дагестан и Чеченская Республика, обратились в Минпросвещения России с просьбами помочь в замене ветхих учебников новыми, но речь не идет о недостатке учебной литературы, а именно о том, чтобы обновить и создать прочный запас библиотечного фонда в субъектах. При этом, как добавили в Минпросвещения, в целом число приобретенных учебников в этом году почти на 12 миллионов единиц больше, чем в прошлом году, и составило 66 миллионов учебников, подчеркнули в ведомстве.
«
"Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям. По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - пояснил Кравцов.
Министерство просвещения усилило работу по мониторингу и анализу поступающей от родителей и школ информации об обеспечении школ учебниками, по словам Кравцова, продолжается тесное взаимодействие с депутатским корпусом в этом вопросе, заключили в ведомстве.
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