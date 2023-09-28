https://ria.ru/20230928/ubiystvo-1899211744.html

В Кузбассе в заколоченном подвале нашли тела двух мужчин

В Кузбассе в заколоченном подвале нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 28.09.2023

В Кузбассе в заколоченном подвале нашли тела двух мужчин

Полицейские обнаружили в подвале заброшенного дома в кемеровском селе Барановка тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:11

2023-09-28T15:11

2023-09-28T16:17

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Полицейские обнаружили в подвале заброшенного дома в кемеровском селе Барановка тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. "В подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка Кемеровского муниципального округа обнаружены мумифицированные останки неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту… возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что сотрудники полиции в ходе отработки заявления местной жительницы об утрате родственных связей с дядей и братом прибыли к дому, двери которого были заколочены. Они проникли внутрь, на полу в одной из комнат был подвал с закрытой снаружи крышкой. После его вскрытия на глубине около метра были обнаружены мумифицированные останки мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре места преступления следователь обнаружил документы пропавших мужчин. Однако ввиду гнилостных изменений их личности достоверно не установлены - потребуются генетические экспертизы. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности лица, совершившего преступление, и его задержание", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)