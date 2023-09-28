https://ria.ru/20230928/turtsiya-1899086579.html

Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник

Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник - РИА Новости, 28.09.2023

Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник

Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:08

2023-09-28T06:08

2023-09-28T06:08

в мире

швеция

турция

финляндия

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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АНКАРА, 28 cен – РИА Новости. Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая комиссия которого тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Стокгольма, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. "Мы не ставили себе никаких конкретных временных рамок в этом процессе (ратификации членства Швеции в НАТО), нам некуда спешить. Если Швеция действительно заинтересована в скором членстве в НАТО, то, как неоднократно указывал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), необходимо выполнение обязательств, принятых перед Анкарой. Соответствующая комиссия нашего Великого национального собрания следит за выполнением обязательств, решение в итоге примет парламент", - сказал собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html

https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, швеция, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато