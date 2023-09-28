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Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник - РИА Новости, 28.09.2023
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06:08 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/turtsiya-1899086579.html
Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник
Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник - РИА Новости, 28.09.2023
Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник
Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:08
2023-09-28T06:08
в мире
швеция
турция
финляндия
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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АНКАРА, 28 cен – РИА Новости. Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая комиссия которого тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Стокгольма, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. "Мы не ставили себе никаких конкретных временных рамок в этом процессе (ратификации членства Швеции в НАТО), нам некуда спешить. Если Швеция действительно заинтересована в скором членстве в НАТО, то, как неоднократно указывал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), необходимо выполнение обязательств, принятых перед Анкарой. Соответствующая комиссия нашего Великого национального собрания следит за выполнением обязательств, решение в итоге примет парламент", - сказал собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник

В Турции тщательно следят за выполнением Швецией обязательств по НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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АНКАРА, 28 cен – РИА Новости. Турция не ставила для себя конкретных временных рамок в процессе ратификации членства Швеции в НАТО, решение будет за парламентом страны, соответствующая комиссия которого тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Стокгольма, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в интервью американскому телеканалу PBS назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО
18 сентября, 11:02
"Мы не ставили себе никаких конкретных временных рамок в этом процессе (ратификации членства Швеции в НАТО), нам некуда спешить. Если Швеция действительно заинтересована в скором членстве в НАТО, то, как неоднократно указывал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), необходимо выполнение обязательств, принятых перед Анкарой. Соответствующая комиссия нашего Великого национального собрания следит за выполнением обязательств, решение в итоге примет парламент", - сказал собеседник агентства.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
11 сентября, 14:57
 
В миреШвецияТурцияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТО
 
 
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