https://ria.ru/20230928/torgovlya-1899274394.html

Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, разрешили покидать Бухарест

Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, разрешили покидать Бухарест - РИА Новости, 28.09.2023

Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, разрешили покидать Бухарест

Обвиняемые в торговле людьми в Румынии бывшие британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт смогут покинуть Бухарест, но не могут уехать из страны, такое решение... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:18

2023-09-28T18:18

2023-09-28T18:18

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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Обвиняемые в торговле людьми в Румынии бывшие британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт смогут покинуть Бухарест, но не могут уехать из страны, такое решение принял в четверг суд румынской столицы. Апелляционная палата Бухареста 4 августа приняла решение о прекращении домашнего ареста для бывших британских кикбоксеров, их перевели под судебный контроль на 60 суток, запретив покидать столицу Румынии. "Суд сохраняет меру судебного контроля в отношении подсудимых Тейта III Эмори Эндрю и Тейта Тристана до новой проверки меры пресечения, но не позднее 60 суток. Постановил заменить для подсудимых обязательство не покидать город Бухарест и уезд Илфов обязательством ответчиков не покидать территорию Румынии", - говорится в решении суда. Вердикт не является окончательным и может быть опротестован. Братья Тейт просили позволить им покинуть Румынию, обязуясь не уезжать с территории Европы, однако их запрос был отклонен как необоснованный. Полиция Румынии 29 декабря задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Суд Бухареста 30 декабря принял решение об их помещении под арест на 30 суток. Власти Румынии конфисковали имущество братьев на сумму около 3,6 миллиона евро. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест. Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось. Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.

https://ria.ru/20230611/bangladesh-1877495704.html

https://ria.ru/20230203/torgovlya-1849572454.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html

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румыния, бухарест, европа, в мире