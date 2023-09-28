https://ria.ru/20230928/toplivo-1899316230.html

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС - РИА Новости, 29.09.2023

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщается на... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-28T22:34

2023-09-28T22:34

2023-09-29T02:04

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщается на сайте правительства."Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время", — отмечается в публикации.В четверг состоялось внеочередное совещание вице-премьера с нефтяниками. По мнению Новака, если ситуация не изменится, потребуется принять жесткие регуляторные меры, наподобие тех, которые используются на рынке удобрений."В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим", — заключил вице-премьер.В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Министерство энергетики прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.Введение запрета привело к резкому падению цен на бирже: бензин подешевел более чем на десять процентов, а дизель — на 15 процентов. Во вторник они приступили к незначительному росту в рамках коррекции — на один-два процента, а в четверг и среду продолжили умеренно расти.

https://ria.ru/20230927/benzin-1899035777.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)