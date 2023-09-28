https://ria.ru/20230928/toplivo-1899316230.html
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС - РИА Новости, 29.09.2023
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщается на... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-28T22:34
2023-09-28T22:34
2023-09-29T02:04
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщается на сайте правительства."Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время", — отмечается в публикации.В четверг состоялось внеочередное совещание вице-премьера с нефтяниками. По мнению Новака, если ситуация не изменится, потребуется принять жесткие регуляторные меры, наподобие тех, которые используются на рынке удобрений."В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим", — заключил вице-премьер.В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Министерство энергетики прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.Введение запрета привело к резкому падению цен на бирже: бензин подешевел более чем на десять процентов, а дизель — на 15 процентов. Во вторник они приступили к незначительному росту в рамках коррекции — на один-два процента, а в четверг и среду продолжили умеренно расти.
https://ria.ru/20230927/benzin-1899035777.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС в России
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, сообщается на сайте
правительства.
"Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время", — отмечается в публикации.
Выпуск бензина в России в августе вырос на 1,6 процента
В четверг состоялось внеочередное совещание вице-премьера с нефтяниками. По мнению Новака, если ситуация не изменится, потребуется принять жесткие регуляторные меры, наподобие тех, которые используются на рынке удобрений.
"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим", — заключил вице-премьер.
В 2021 году производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены. С тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации. На сегодняшний день внутренние цены остаются на уровне прошлого года. Помимо этого, власти ввели на этом рынке экспортную квоту. С 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн.
В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Министерство энергетики
прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.
Введение запрета привело к резкому падению цен на бирже: бензин подешевел более чем на десять процентов, а дизель — на 15 процентов. Во вторник они приступили к незначительному росту в рамках коррекции — на один-два процента, а в четверг и среду продолжили умеренно расти.
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