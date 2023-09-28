https://ria.ru/20230928/telo-1899192881.html

В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины

В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины - РИА Новости, 28.09.2023

В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины

Спасатели извлекли тело мужчины, который оказался под завалами обрушившегося в ходе строительных работ здания в дагестанском селе Карабудахкент, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:04

2023-09-28T14:04

2023-09-28T14:11

происшествия

карабудахкентский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тело мужчины, который оказался под завалами обрушившегося в ходе строительных работ здания в дагестанском селе Карабудахкент, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Как сообщили в четверг в администрации Карабудахкентского района, в райцентре во время строительства коммерческого объекта обрушился первый этаж здания. Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и рухнули. Под завалами оказался один человек. "Тело мужчины извлечено", – сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, на строящемся одноэтажном объекте упала опалубка с жидким бетоном. Администрация Карабудахкентского района сообщает, что погибший, по предварительной информации, – гражданин Азербайджана.

https://ria.ru/20230911/plita-1895606661.html

карабудахкентский район

россия

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происшествия, карабудахкентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)