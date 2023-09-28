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В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины
В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины - РИА Новости, 28.09.2023
В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины
Спасатели извлекли тело мужчины, который оказался под завалами обрушившегося в ходе строительных работ здания в дагестанском селе Карабудахкент, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:04
2023-09-28T14:04
2023-09-28T14:11
происшествия
карабудахкентский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тело мужчины, который оказался под завалами обрушившегося в ходе строительных работ здания в дагестанском селе Карабудахкент, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Как сообщили в четверг в администрации Карабудахкентского района, в райцентре во время строительства коммерческого объекта обрушился первый этаж здания. Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и рухнули. Под завалами оказался один человек. "Тело мужчины извлечено", – сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, на строящемся одноэтажном объекте упала опалубка с жидким бетоном. Администрация Карабудахкентского района сообщает, что погибший, по предварительной информации, – гражданин Азербайджана.
https://ria.ru/20230911/plita-1895606661.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Карабудахкентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане в завалах строившегося здания нашли тело мужчины
В дагестанском Карабудахкенте в завалах строившегося здания нашли тело мужчины