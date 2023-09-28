https://ria.ru/20230928/tekhoborudovanie-1899096306.html
Власти Бурятии отправили техоборудование воинским частям на СВО
Власти Бурятии отправили техоборудование воинским частям на СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Власти Бурятии отправили техоборудование воинским частям на СВО
Власти Бурятии закупили и отправили автомобиль ГАЗ Соболь и технические средства воинским частям республики, находящимся в зоне СВО, сообщил глава региона... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:20
2023-09-28T09:20
2023-09-28T09:20
надежные люди
алексей цыденов
группа газ
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УЛАН-УДЭ, 28 сен - РИА Новости. Власти Бурятии закупили и отправили автомобиль ГАЗ Соболь и технические средства воинским частям республики, находящимся в зоне СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Пятой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде передали автомобиль ГАЗ Соболь, магазины для винтовок, оптический прицел, дальномер, бинокль, 20 портативных радиостанций, 50 аккумуляторных батарей, гарнитуры скрытного ношения, ретрансляторы, антенны для портативных радиостанций", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, по заявке резервного батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады власти закупили более 15 зрительных трубок, позволяющих видеть местность на дальние расстояния, столько же метеостанций, коллиматорных прицелов, увеличителей, тепловизионных насадок, 20 дульных компенсаторов, тепловизионных прицелов, 40 реактивных дульных тормозов, оптические прицелы и дальномеры. Для 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде закуплены зимние грузовые шины, 30 тепловизионных прицелов и монокуляров, четыре квадрокоптера. Для 30 отдельной роты специального назначения приобретены квадрокоптеры. Цыденов отметил, что автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие" в постоянном режиме отрабатывает заявки от воинских частей Бурятии и почти ежедневно отправляет закупленные вещи. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии.
https://ria.ru/20230927/avtomobili-1899009038.html
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898778164.html
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алексей цыденов, группа газ
Надежные люди, Алексей Цыденов, Группа ГАЗ
Власти Бурятии отправили техоборудование воинским частям на СВО
Власти Бурятии отправили необходимое техоборудование воинским частям на СВО
УЛАН-УДЭ, 28 сен - РИА Новости. Власти Бурятии закупили и отправили автомобиль ГАЗ Соболь и технические средства воинским частям республики, находящимся в зоне СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
«
"Пятой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде передали автомобиль ГАЗ Соболь, магазины для винтовок, оптический прицел, дальномер, бинокль, 20 портативных радиостанций, 50 аккумуляторных батарей, гарнитуры скрытного ношения, ретрансляторы, антенны для портативных радиостанций", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
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Также, по его словам, по заявке резервного батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады власти закупили более 15 зрительных трубок, позволяющих видеть местность на дальние расстояния, столько же метеостанций, коллиматорных прицелов, увеличителей, тепловизионных насадок, 20 дульных компенсаторов, тепловизионных прицелов, 40 реактивных дульных тормозов, оптические прицелы и дальномеры. Для 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде закуплены зимние грузовые шины, 30 тепловизионных прицелов и монокуляров, четыре квадрокоптера. Для 30 отдельной роты специального назначения приобретены квадрокоптеры.
Цыденов отметил, что автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие" в постоянном режиме отрабатывает заявки от воинских частей Бурятии и почти ежедневно отправляет закупленные вещи.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР
, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии.
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