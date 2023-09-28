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Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2023
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10:44 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899115888.html
Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2023
Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов"
Площадь возгорания после взрыва на одном из промышленных складов в Ташкенте составила около 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:44
2023-09-28T10:44
ташкент
узбекистан
взрыв на складе в ташкенте
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Площадь возгорания после взрыва на одном из промышленных складов в Ташкенте составила около 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным Минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. &quot;Пожар распространился на площади около 10 тысяч квадратных метров&quot;, - говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате ударной волны и пожара были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада. Ранее МВД сообщило, что в связи со взрывом и пожаром возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности", ведется следствие. По данным администрации Ташкента, склад принадлежит совместному предприятию Interlogistics.
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ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте, в мире
Ташкент, Узбекистан, Взрыв на складе в Ташкенте, В мире
Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара после взрыва на складе в Ташкенте составила 10 тысяч кв. метров

© AFP 2023 / Temur ISMAILOVПожар на складе в Ташкенте
Пожар на складе в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / Temur ISMAILOV
Пожар на складе в Ташкенте
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Площадь возгорания после взрыва на одном из промышленных складов в Ташкенте составила около 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана в Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным Минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали.
«

"Пожар распространился на площади около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате ударной волны и пожара были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада.
Ранее МВД сообщило, что в связи со взрывом и пожаром возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности", ведется следствие.
По данным администрации Ташкента, склад принадлежит совместному предприятию Interlogistics.
Пожар на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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