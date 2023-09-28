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Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2023

Площадь пожара на складе в Ташкенте составила десять тысяч "квадратов"

Площадь возгорания после взрыва на одном из промышленных складов в Ташкенте составила около 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:44

2023-09-28T10:44

2023-09-28T10:44

ташкент

узбекистан

взрыв на складе в ташкенте

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Площадь возгорания после взрыва на одном из промышленных складов в Ташкенте составила около 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным Минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. "Пожар распространился на площади около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате ударной волны и пожара были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада. Ранее МВД сообщило, что в связи со взрывом и пожаром возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности", ведется следствие. По данным администрации Ташкента, склад принадлежит совместному предприятию Interlogistics.

https://ria.ru/20230928/aeroport-1899086296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте, в мире