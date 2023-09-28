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В Ташкенте создадут правительственную комиссию после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
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09:48 28.09.2023 (обновлено: 10:09 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899104950.html
В Ташкенте создадут правительственную комиссию после взрыва на складе
В Ташкенте создадут правительственную комиссию после взрыва на складе - РИА Новости, 28.09.2023
В Ташкенте создадут правительственную комиссию после взрыва на складе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по устранению последствий взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:48
2023-09-28T10:09
взрыв на складе в ташкенте
в мире
ташкент
узбекистан
шавкат мирзиеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по устранению последствий взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекистанского кабмина. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов в Ташкенте. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 05.02 (03.02) пожар был локализован. По данным минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. "По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева была сформирована правительственная комиссия по изучению чрезвычайного происшествия на складе, расположенном на массиве "Строитель" Сергелийского района города Ташкента, устранению последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим", - говорится в сообщении кабмина для СМИ. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов. В настоящий момент на месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия. Ранее в администрации Ташкента РИА Новости пояснили, что начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации пострадавшим.
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899095742.html
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взрыв на складе в ташкенте, в мире, ташкент, узбекистан, шавкат мирзиеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Взрыв на складе в Ташкенте, В мире, Ташкент, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ташкенте создадут правительственную комиссию после взрыва на складе

В Узбекистане создадут правительственную комиссию после взрыва на складе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров | Перейти в медиабанкСтолб дыма в результате взрыва на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023
Столб дыма в результате взрыва на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Столб дыма в результате взрыва на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по устранению последствий взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекистанского кабмина.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов в Ташкенте. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 05.02 (03.02) пожар был локализован. По данным минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали.
Обстановка после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте
В Ташкенте после взрыва на складе продолжается тушение пожара
09:16
"По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева была сформирована правительственная комиссия по изучению чрезвычайного происшествия на складе, расположенном на массиве "Строитель" Сергелийского района города Ташкента, устранению последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим", - говорится в сообщении кабмина для СМИ.
Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.
В настоящий момент на месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия.
Ранее в администрации Ташкента РИА Новости пояснили, что начаты работы по оценке ущерба, причиненного ЧП, в течение двух-трех дней будет разработана схема компенсации пострадавшим.
Пожар на промышленном складе в Ташкенте. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Из-за взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток
09:11
 
Взрыв на складе в ТашкентеВ миреТашкентУзбекистанШавкат МирзиеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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