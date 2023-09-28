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ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 28.09.2023 (обновлено: 15:38 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/svo-1899196404.html
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.09.2023
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
За минувшие сутки российские войска на Южнодонецком направлении улучшили свое положение и отбили две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:15
2023-09-28T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска на Южнодонецком направлении улучшили свое положение и отбили две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сводке.Кроме того, севернее Приютного уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны Украины.Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении Южная группировка также отразила две атаки — 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого (ДНР). Там украинские войска потеряли примерно 190 человек, 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артсистему М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубицу "Мста-Б". На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового (Запорожская область).За сутки на этом направлении уничтожены более 45 украинских военнослужащих, американская БМП Bradley, две боевые бронемашины и три автомобиля, а также орудие Д-30, САУ "Гвоздика" и гаубица М119 производства США.Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), а также нанесли поражение 21-й и 63-й механизированным бригадам в окрестностях Торского и Ямполовки (ДНР). В этих боях противник за сутки потерял около 60 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении Западная группировка нанесла удары по живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).Там уничтожено порядка 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артсистема М777, САУ М109 Paladin, гаубица "Мста-Б" и САУ "Гвоздика". В районе Огурцово (Харьковская область) разбит склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.На Херсонском направлении потери ВСУ составили: около 20 бойцов, два автомобиля, гаубица Д-30.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике в 118 районах, разбомбили 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины и командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Истребители сбили украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 26 беспилотников.
https://ria.ru/20230928/kontrnastuplenie-1899092660.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки в районе Приютного

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска на Южнодонецком направлении улучшили свое положение и отбили две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сводке.
Кроме того, севернее Приютного уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны Украины.

Донецкое и Запорожское направления

На Донецком направлении Южная группировка также отразила две атаки — 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого (ДНР). Там украинские войска потеряли примерно 190 человек, 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артсистему М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
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На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового (Запорожская область).
За сутки на этом направлении уничтожены более 45 украинских военнослужащих, американская БМП Bradley, две боевые бронемашины и три автомобиля, а также орудие Д-30, САУ "Гвоздика" и гаубица М119 производства США.

Краснолиманское, Купянское и Херсонское направления

На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), а также нанесли поражение 21-й и 63-й механизированным бригадам в окрестностях Торского и Ямполовки (ДНР). В этих боях противник за сутки потерял около 60 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.
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На Купянском направлении Западная группировка нанесла удары по живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).Там уничтожено порядка 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артсистема М777, САУ М109 Paladin, гаубица "Мста-Б" и САУ "Гвоздика". В районе Огурцово (Харьковская область) разбит склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили: около 20 бойцов, два автомобиля, гаубица Д-30.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике в 118 районах, разбомбили 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины и командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Истребители сбили украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 26 беспилотников.
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Вчера, 17:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
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