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"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность - РИА Новости, 28.09.2023
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность
Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:33
2023-09-28T06:33
2023-09-28T13:56
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia."Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?" — задался вопросом Горовиц.По его мнению, таким образом президент Украины стремится заручиться еще большей поддержкой левых. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
https://ria.ru/20230928/vrazhda-1899083496.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, украина, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Украина, США
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность
Режиссер Ами Горовиц назвал разговоры Зеленского о климате странными