Рейтинг@Mail.ru
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 28.09.2023 (обновлено: 13:56 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/strannost-1899086881.html
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность - РИА Новости, 28.09.2023
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность
Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:33
2023-09-28T13:56
в мире
нью-йорк (город)
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525926_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70a033517cdb8d7d99792c1b80d73a89.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia."Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?" — задался вопросом Горовиц.По его мнению, таким образом президент Украины стремится заручиться еще большей поддержкой левых. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
https://ria.ru/20230928/vrazhda-1899083496.html
нью-йорк (город)
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525926_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2942571a040197030cb92bc3067c1d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, украина, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Украина, США
"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность

Режиссер Ами Горовиц назвал разговоры Зеленского о климате странными

© AP Photo / Mary AltafferВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia.
«
"Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?" — задался вопросом Горовиц.
По его мнению, таким образом президент Украины стремится заручиться еще большей поддержкой левых.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место
03:55
 
В миреНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала