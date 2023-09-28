https://ria.ru/20230928/strannost-1899086881.html

"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность

"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность - РИА Новости, 28.09.2023

"Что он делает?" В поведении Зеленского заметили новую странность

Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:33

2023-09-28T06:33

2023-09-28T13:56

в мире

нью-йорк (город)

владимир зеленский

оон

генеральная ассамблея оон

украина

сша

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia."Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?" — задался вопросом Горовиц.По его мнению, таким образом президент Украины стремится заручиться еще большей поддержкой левых. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

https://ria.ru/20230928/vrazhda-1899083496.html

нью-йорк (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, украина, сша