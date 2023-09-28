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Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире - РИА Новости, 28.09.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире
Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:51
2023-09-28T17:51
2023-09-28T17:51
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си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября. Он подчеркнул необходимость продвижения реализации глобальных инициатив Китая в сферах развития, безопасности и цивилизации, необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также "прилагать совместные с народами всех стран усилия для реагирования на различные глобальные вызовы и создания лучшего будущего для человечества".
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китай, си цзиньпин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире
Си Цзиньпин: Китай должен защищать международную справедливость
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября.
Он подчеркнул необходимость продвижения реализации глобальных инициатив Китая в сферах развития, безопасности и цивилизации, необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также "прилагать совместные с народами всех стран усилия для реагирования на различные глобальные вызовы и создания лучшего будущего для человечества".
Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем неизбежным