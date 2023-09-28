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Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире - РИА Новости, 28.09.2023
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17:51 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/spravedlivost-1899268249.html
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире - РИА Новости, 28.09.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире
Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:51
2023-09-28T17:51
китай
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября. Он подчеркнул необходимость продвижения реализации глобальных инициатив Китая в сферах развития, безопасности и цивилизации, необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также "прилагать совместные с народами всех стран усилия для реагирования на различные глобальные вызовы и создания лучшего будущего для человечества".
https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html
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китай, си цзиньпин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире

Си Цзиньпин: Китай должен защищать международную справедливость

© РИА Новости / Алексей НикольскийСи Цзиньпинь
Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября.
Он подчеркнул необходимость продвижения реализации глобальных инициатив Китая в сферах развития, безопасности и цивилизации, необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также "прилагать совместные с народами всех стран усилия для реагирования на различные глобальные вызовы и создания лучшего будущего для человечества".
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