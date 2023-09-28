https://ria.ru/20230928/spravedlivost-1899268249.html

Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире

Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире - РИА Новости, 28.09.2023

Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире

Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:51

2023-09-28T17:51

2023-09-28T17:51

китай

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай должен твердо придерживаться мирного развития и защищать международную справедливость, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность", - заявил Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября. Он подчеркнул необходимость продвижения реализации глобальных инициатив Китая в сферах развития, безопасности и цивилизации, необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также "прилагать совместные с народами всех стран усилия для реагирования на различные глобальные вызовы и создания лучшего будущего для человечества".

https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html

китай

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китай, си цзиньпин, в мире