https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899261941.html

Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО

Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023

Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:36

2023-09-28T17:36

2023-09-28T17:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. "Председатель ГД Вячеслав Володин провел совещание по вопросам оказания помощи участникам СВО и реализации поручений президента РФ Владимира Путина, данных на минувшей неделе в ходе посещения центра филиала фонда "Защитники Отечества" в Великом Новгороде", - сообщается на официальном сайте Госдумы. На совещании присутствовали представители ветеранских общественных организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР)... По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20230903/shkola-1893968818.html

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф