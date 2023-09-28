https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899261941.html
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. "Председатель ГД Вячеслав Володин провел совещание по вопросам оказания помощи участникам СВО и реализации поручений президента РФ Владимира Путина, данных на минувшей неделе в ходе посещения центра филиала фонда "Защитники Отечества" в Великом Новгороде", - сообщается на официальном сайте Госдумы. На совещании присутствовали представители ветеранских общественных организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР)... По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20230903/shkola-1893968818.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО