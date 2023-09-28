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Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899261941.html
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. "Председатель ГД Вячеслав Володин провел совещание по вопросам оказания помощи участникам СВО и реализации поручений президента РФ Владимира Путина, данных на минувшей неделе в ходе посещения центра филиала фонда "Защитники Отечества" в Великом Новгороде", - сообщается на официальном сайте Госдумы. На совещании присутствовали представители ветеранских общественных организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР)... По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО

Володин провел совещание об оказании помощи участникам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась помощь участникам специальной военной операции.
"Председатель ГД Вячеслав Володин провел совещание по вопросам оказания помощи участникам СВО и реализации поручений президента РФ Владимира Путина, данных на минувшей неделе в ходе посещения центра филиала фонда "Защитники Отечества" в Великом Новгороде", - сообщается на официальном сайте Госдумы.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
На совещании присутствовали представители ветеранских общественных организаций и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР)... По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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