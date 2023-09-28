https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899213736.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:00

2023-09-28T17:00

2023-09-28T17:50

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили пять атак противника на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены 118 районов скопления живой силы и техники ВСУ, командный пункт, два склада боеприпасов. Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили штурмовик Су-25, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", 26 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 1156 реактивных систем залпового огня, 12 206 танков и других бронемашин, 6571 орудие полевой артиллерии и 13 573 единицы автомобильной техники.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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