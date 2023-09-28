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Совбез ООН сталкивается с множеством проблем, заявил Блинкен
Совбез ООН сталкивается с множеством проблем, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.09.2023
Совбез ООН сталкивается с множеством проблем, заявил Блинкен
Совет Безопасности ООН сегодня сталкивается с множеством проблем, США работают над его реформированием с учетом нынешних реалий, заявил в четверг госсекретарь... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:51
2023-09-28T16:51
2023-09-28T17:09
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН сегодня сталкивается с множеством проблем, США работают над его реформированием с учетом нынешних реалий, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic."У Совета Безопасности ООН множество проблем, и мы работаем над этим... Мы возглавляем усилия по фактическому реформированию Совета, чтобы привлечь к его работе страны, чтобы это лучше отражало сегодняшнюю реальность", - сказал Блинкен.Таким образом он ответил на вопрос модератора о том, считает ли глава американской дипломатии, что Совбез ООН стал бесполезным в ситуации с конфликтом на Украине.
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в мире, сша, оон, энтони блинкен, совет безопасности оон
В мире, США, ООН, Энтони Блинкен, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН сталкивается с множеством проблем, заявил Блинкен
Блинкен: США работают над реформированием Совбеза ООН с учетом нынешних реалий