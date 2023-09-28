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В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
12:51 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/sochi-1899151016.html
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo - РИА Новости, 28.09.2023
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo
Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:51
2023-09-28T12:51
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города. Ранее стало известно, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. "Уважаемые пассажиры, вылетающие 28 сентября из аэропорта Сочи! Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях", - говорится в сообщении.
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В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo

Пассажиров аэропорта Сочи просят приезжать заранее из-за сбоя в системе Leonardo

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.
Ранее стало известно, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.
"Уважаемые пассажиры, вылетающие 28 сентября из аэропорта Сочи! Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях", - говорится в сообщении.
Билетные кассы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"
11:24
 
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