https://ria.ru/20230928/sochi-1899151016.html
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo - РИА Новости, 28.09.2023
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo
Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:51
2023-09-28T12:51
2023-09-28T12:51
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города. Ранее стало известно, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. "Уважаемые пассажиры, вылетающие 28 сентября из аэропорта Сочи! Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Аэропорт
В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo
Пассажиров аэропорта Сочи просят приезжать заранее из-за сбоя в системе Leonardo
КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.
Ранее стало известно, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.
"Уважаемые пассажиры, вылетающие 28 сентября из аэропорта Сочи! Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"