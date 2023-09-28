https://ria.ru/20230928/sochi-1899151016.html

В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo

В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo - РИА Новости, 28.09.2023

В аэропорту Сочи дали рекомендации из-за сбоя в системе Leonardo

Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:51

2023-09-28T12:51

2023-09-28T12:51

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сочи

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg

КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам приезжать заранее из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, так как время ожидания регистрации в терминале увеличилось, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города. Ранее стало известно, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. "Уважаемые пассажиры, вылетающие 28 сентября из аэропорта Сочи! Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, аэропорт