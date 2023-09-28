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Британский энергооператор не исключил осложнений зимой
Британский энергооператор не исключил осложнений зимой - РИА Новости, 28.09.2023
Британский энергооператор не исключил осложнений зимой
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал позитивный прогноз на грядущую зиму, но не исключил возможности осложнений из-за... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:15
2023-09-28T03:15
2023-09-28T03:15
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал позитивный прогноз на грядущую зиму, но не исключил возможности осложнений из-за конфликта на Украине. "В то время как маржа по нашему базовому сценарию выше, чем в прошлом году, на мировых энергетических рынках остаются риски и неопределенности из-за продолжающегося воздействия (конфликта на Украине - ред.)", - говорится в докладе, опубликованном на сайте компании. Энергооператор отмечает, что в этом году к зиме готовы больше средств накопления и выработки электроэнергии, включая дополнительные ветряные и угольные электростанции. Аналитики компании считают, что цены на энергию будут также намного ниже, чем прошлой зимой. В конце августа аналитический центр Resolution Foundation сообщал, что более трети домохозяйств в Англии столкнутся зимой с повышенными счетами за энергию из-за прекращения господдержки, введенной в прошлом году. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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украина, россия, великобритания, в мире
Украина, Россия, Великобритания, В мире
Британский энергооператор не исключил осложнений зимой
Энергооператор National Grid допустил сложности зимой из-за конфликта на Украине