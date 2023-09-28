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В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок - РИА Новости, 28.09.2023
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17:37 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/slovakiya-1899262337.html
В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок
В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок - РИА Новости, 28.09.2023
В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок
Министерство обороны Словакии предлагает направить полученные от США средства на покупку 5 тысяч штурмовых винтовок M4A1 общей стоимостью 17,4 миллиона... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:37
2023-09-28T17:37
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сша
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БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны Словакии предлагает направить полученные от США средства на покупку 5 тысяч штурмовых винтовок M4A1 общей стоимостью 17,4 миллиона долларов, говорится в документах ведомства, предложенных правительству. В сентябре 2022 года минобороны Словакии получило от американских фондов 205,8 миллиона долларов, из которых 200 миллионов могли быть использованы для закупок новой военной техники, а остальные — для средств защиты от дронов. Средства были выделены из фондов Foreign Military Financing (FMF), предназначенных для модернизации иностранных вооруженных сил, в данном случае, армии Словакии. В июле 2023 года кабмин Словакии одобрил использование 189,9 миллиона долларов для покупки у американской компании Oshkosh 160 военных машин. "Цель документа - предложить правительству информацию о намерении министерства обороны закупить 5,56-мм штурмовые винтовки M4A1 на общую сумму 17,4 миллиона долларов за счет использования средств FMF", - говорится в предложении министерства обороны. По данным ведомства, это позволит обеспечить потребность армии Словакии в 5 тысячах штурмовых винтовок M4A1, их поставки, если правительство одобрит данное предложение, планируются в течение 2025 года. Условием гранта является использование средств на покупку техники у производителей США.
https://ria.ru/20220919/oshibka-1817879737.html
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в мире, словакия, сша
В мире, Словакия, США
В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок

МО Словакии предложило направить полученные от США средства на покупку винтовок

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны Словакии предлагает направить полученные от США средства на покупку 5 тысяч штурмовых винтовок M4A1 общей стоимостью 17,4 миллиона долларов, говорится в документах ведомства, предложенных правительству.
В сентябре 2022 года минобороны Словакии получило от американских фондов 205,8 миллиона долларов, из которых 200 миллионов могли быть использованы для закупок новой военной техники, а остальные — для средств защиты от дронов. Средства были выделены из фондов Foreign Military Financing (FMF), предназначенных для модернизации иностранных вооруженных сил, в данном случае, армии Словакии. В июле 2023 года кабмин Словакии одобрил использование 189,9 миллиона долларов для покупки у американской компании Oshkosh 160 военных машин.
"Цель документа - предложить правительству информацию о намерении министерства обороны закупить 5,56-мм штурмовые винтовки M4A1 на общую сумму 17,4 миллиона долларов за счет использования средств FMF", - говорится в предложении министерства обороны.
По данным ведомства, это позволит обеспечить потребность армии Словакии в 5 тысячах штурмовых винтовок M4A1, их поставки, если правительство одобрит данное предложение, планируются в течение 2025 года.
Условием гранта является использование средств на покупку техники у производителей США.
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