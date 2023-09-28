https://ria.ru/20230928/slovakiya-1899262337.html

В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок

В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок - РИА Новости, 28.09.2023

В Словакии полученные от США средства могут направить на покупку винтовок

Министерство обороны Словакии предлагает направить полученные от США средства на покупку 5 тысяч штурмовых винтовок M4A1 общей стоимостью 17,4 миллиона... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:37

2023-09-28T17:37

2023-09-28T17:37

в мире

словакия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971652_0:231:2560:1671_1920x0_80_0_0_a9c0b230ffa15355351f9e76b199e6aa.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны Словакии предлагает направить полученные от США средства на покупку 5 тысяч штурмовых винтовок M4A1 общей стоимостью 17,4 миллиона долларов, говорится в документах ведомства, предложенных правительству. В сентябре 2022 года минобороны Словакии получило от американских фондов 205,8 миллиона долларов, из которых 200 миллионов могли быть использованы для закупок новой военной техники, а остальные — для средств защиты от дронов. Средства были выделены из фондов Foreign Military Financing (FMF), предназначенных для модернизации иностранных вооруженных сил, в данном случае, армии Словакии. В июле 2023 года кабмин Словакии одобрил использование 189,9 миллиона долларов для покупки у американской компании Oshkosh 160 военных машин. "Цель документа - предложить правительству информацию о намерении министерства обороны закупить 5,56-мм штурмовые винтовки M4A1 на общую сумму 17,4 миллиона долларов за счет использования средств FMF", - говорится в предложении министерства обороны. По данным ведомства, это позволит обеспечить потребность армии Словакии в 5 тысячах штурмовых винтовок M4A1, их поставки, если правительство одобрит данное предложение, планируются в течение 2025 года. Условием гранта является использование средств на покупку техники у производителей США.

https://ria.ru/20220919/oshibka-1817879737.html

словакия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, сша