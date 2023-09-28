https://ria.ru/20230928/slovakiya-1899134978.html

СВР: США усилили нажим на Словакию накануне парламентских выборов

СВР: США усилили нажим на Словакию накануне парламентских выборов - РИА Новости, 28.09.2023

СВР: США усилили нажим на Словакию накануне парламентских выборов

В последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:43

2023-09-28T11:43

2023-09-28T12:21

сша

словакия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам, сообщила в четверг Служба внешней разведки (СВР) России."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время администрация Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии. Повышенный интерес Вашингтона к этой восточноевропейской стране неслучайно совпал с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам, к которым привела провальная политика прежних ставленников США", - говорится в релизе.Судя по ряду прогнозов, победу могут одержать противники нынешней власти "на безусловное следование в фарватере американской политики".По имеющейся у СВР информации, Госдепартамент направил ряду своих европейских союзников указание провести работу с местными политическими и деловыми представителями для обеспечения требуемых американцами результатов голосования. Для достижения этой цели могут быть использованы любые средства - "давление, шантаж, запугивание, подкуп"По расчетам Вашингтона, победу должна одержать либеральная партия "Прогрессивная Словакия" во главе с вице-председателем Европарламента Михаилом Шимечкой. В случае успеха он должен сформировать "полностью лояльный Вашингтону кабинет министров", отмечает СВР."Посыл американских кураторов своим европейским подопечным, как обычно, прост и кому-то даже напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха – отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата. С учетом этих реалий предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230927/opros-1898988555.html

https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898758094.html

сша

словакия

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сша, словакия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире