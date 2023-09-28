https://ria.ru/20230928/skoraya-1899154940.html

В Дагестане рухнул этаж здания во время стройки, один человек под завалами

В Дагестане рухнул этаж здания во время стройки, один человек под завалами - РИА Новости, 28.09.2023

В Дагестане рухнул этаж здания во время стройки, один человек под завалами

Первый этаж здания обрушился во время строительных работ в дагестанском селе Карабудахкент, один человек оказался под завалами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:16

2023-09-28T12:16

2023-09-28T14:26

происшествия

карабудахкентский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Первый этаж здания обрушился во время строительных работ в дагестанском селе Карабудахкент, один человек оказался под завалами, сообщается в Telegram-канале администрации Карабудахкентского района. "Во время строительных работ обрушился первый этаж здания. Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и обрушились. На данный момент есть информация о том, что под завалами остается один человек", – говорится в публикации. На месте работают сотрудники МЧС, пожарной части. Разбирать завалы помогают местные жители. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района, шло строительство одноэтажного коммерческого здания. Пострадали еще как минимум два человека, они не получили тяжелых травм и сами смогли выбраться.

https://ria.ru/20230928/telo-1899145776.html

карабудахкентский район

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происшествия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия