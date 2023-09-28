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Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий - РИА Новости, 28.09.2023
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий
Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил телеканал "360".По словам министра экологии региона Тихона Фирсова, в новом документе отразили сведения о семи ООПТ, созданных за три года, и о трех реорганизованных заказниках. Во всех природных территориях обозначили ограничения на выделение земель и ряд видов хозяйственной деятельности.Отмечается, что обновленная схема также включила в себя данные о планируемых к организации ООПТ в Ленинском, Одинцовском, Рузском округах и в Серпухове.
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