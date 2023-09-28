Рейтинг@Mail.ru
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:23 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/skhema-1899233469.html
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий - РИА Новости, 28.09.2023
Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий
Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/66/1530416607_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_27f53ab32e789bf2fd45a7237a3d04cd.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил телеканал "360".По словам министра экологии региона Тихона Фирсова, в новом документе отразили сведения о семи ООПТ, созданных за три года, и о трех реорганизованных заказниках. Во всех природных территориях обозначили ограничения на выделение земель и ряд видов хозяйственной деятельности.Отмечается, что обновленная схема также включила в себя данные о планируемых к организации ООПТ в Ленинском, Одинцовском, Рузском округах и в Серпухове.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/66/1530416607_150:0:1351:901_1920x0_80_0_0_f74b16c2d1445bcb652a5dfee5db9b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйСеть экотроп создадут в "Челябинском бору"
Сеть экотроп создадут в Челябинском бору - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил телеканал "360".
По словам министра экологии региона Тихона Фирсова, в новом документе отразили сведения о семи ООПТ, созданных за три года, и о трех реорганизованных заказниках. Во всех природных территориях обозначили ограничения на выделение земель и ряд видов хозяйственной деятельности.
Отмечается, что обновленная схема также включила в себя данные о планируемых к организации ООПТ в Ленинском, Одинцовском, Рузском округах и в Серпухове.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала