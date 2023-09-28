https://ria.ru/20230928/skhema-1899233469.html

Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий

Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий - РИА Новости, 28.09.2023

Минэкологии МО обновило схему развития охраняемых природных территорий

Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/66/1530416607_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_27f53ab32e789bf2fd45a7237a3d04cd.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.Министерство экологии и природопользования Московской области разработало обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий, сообщил телеканал "360".По словам министра экологии региона Тихона Фирсова, в новом документе отразили сведения о семи ООПТ, созданных за три года, и о трех реорганизованных заказниках. Во всех природных территориях обозначили ограничения на выделение земель и ряд видов хозяйственной деятельности.Отмечается, что обновленная схема также включила в себя данные о планируемых к организации ООПТ в Ленинском, Одинцовском, Рузском округах и в Серпухове.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)