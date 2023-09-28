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"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде
"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 28.09.2023
"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде
Исторические барьеры разрушаются для поддержания выстраиваемого Владимиром Зеленским нарратива, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:54
2023-09-28T21:54
2023-09-28T21:54
в мире
канада
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владимир зеленский
джастин трюдо
тьерри мариани
европарламент
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исторические барьеры разрушаются для поддержания выстраиваемого Владимиром Зеленским нарратива, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, комментируя скандал с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте Канады. Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. "Извинений Трюдо недостаточно. Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу (Владимира) Зеленского и Украины", - написал депутат в соцсети X. По его словам, в Канаде все знают, почему участники дивизии СС "Галичина" эмигрировали после Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
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в мире, канада, франция, владимир зеленский, джастин трюдо, тьерри мариани, европарламент
В мире, Канада, Франция, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Тьерри Мариани, Европарламент
"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде
В ЕП заявили о подрыве исторических барьеров после чествования эсэсовца в Канаде