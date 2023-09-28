https://ria.ru/20230928/skandal-1899311901.html

"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде

"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 28.09.2023

"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде

Исторические барьеры разрушаются для поддержания выстраиваемого Владимиром Зеленским нарратива, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:54

2023-09-28T21:54

2023-09-28T21:54

в мире

канада

франция

владимир зеленский

джастин трюдо

тьерри мариани

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_44:0:602:314_1920x0_80_0_0_f138d1ed76619291f5913ed3fb5e37b2.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исторические барьеры разрушаются для поддержания выстраиваемого Владимиром Зеленским нарратива, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, комментируя скандал с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте Канады. Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. "Извинений Трюдо недостаточно. Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу (Владимира) Зеленского и Украины", - написал депутат в соцсети X. По его словам, в Канаде все знают, почему участники дивизии СС "Галичина" эмигрировали после Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

канада

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, франция, владимир зеленский, джастин трюдо, тьерри мариани, европарламент