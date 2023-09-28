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ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии - РИА Новости, 28.09.2023
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22:04 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/siriya-1899313739.html
ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии
ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии - РИА Новости, 28.09.2023
ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии
ВКС России поразили производственные цеха, места хранения БПЛА террористов, а также их подземные укрытия в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:04
2023-09-28T22:04
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВКС России поразили производственные цеха, места хранения БПЛА террористов, а также их подземные укрытия в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."ВКС России 27 сентября 2023 года нанесены удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. Уничтожены производственные цеха и места хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирного населения, а также подземные укрытия террористов", - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20230903/udar-1893979902.html
россия
идлиб (мухафаза)
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС России нанесли удары по объектам террористов в сирийском Идлибе

© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВКС России поразили производственные цеха, места хранения БПЛА террористов, а также их подземные укрытия в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"ВКС России 27 сентября 2023 года нанесены удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. Уничтожены производственные цеха и места хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирного населения, а также подземные укрытия террористов", - заявил Кулить на брифинге.
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В миреРоссияИдлиб (мухафаза)Воздушно-космические силы России
 
 
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