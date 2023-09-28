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Полянский рассказал, как Запад игнорирует нужды Сирии
Полянский рассказал, как Запад игнорирует нужды Сирии - РИА Новости, 28.09.2023
Полянский рассказал, как Запад игнорирует нужды Сирии
Запад игнорирует гуманитарные нужды Сирии ради поддержки Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:01
2023-09-28T03:01
2023-09-28T03:01
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Запад игнорирует гуманитарные нужды Сирии ради поддержки Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Считаем показательной критическую ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что гуманитарный план ООН для Сирии на текущий год профинансирован менее чем на 30%", - сказал Полянский. "Очевидно, что Сирия наравне с целым рядом других нуждающихся государств подвержена жесточайшей дискриминации со стороны западных доноров, озабоченных исключительно спонсированием поставок оружия на Украину", - подчеркнул он. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В мире, Украина, Россия, Сирия, НАТО, ООН
Полянский рассказал, как Запад игнорирует нужды Сирии
Полянский: Запад игнорирует нужды Сирии ради поддержки Украины