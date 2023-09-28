https://ria.ru/20230928/shkola-1899269519.html

В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО

В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО - РИА Новости, 28.09.2023

В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО

Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооруженных Сил РФ Дмитрия Зернова, героически погибшего в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:57

2023-09-28T17:57

2023-09-28T17:57

специальная военная операция на украине

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооруженных Сил РФ Дмитрия Зернова, героически погибшего в ходе СВО, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Присвоить имя Д. И. Зернова Муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе", - следует из постановления. По опубликованной в документе информации, Дмитрий Зернов был лейтенантом Вооруженных Сил Российской Федерации, героически погибшим при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20230914/uchilische-1896241277.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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подольск, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество