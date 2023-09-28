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В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/shkola-1899269519.html
В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО
В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО - РИА Новости, 28.09.2023
В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО
Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооруженных Сил РФ Дмитрия Зернова, героически погибшего в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:57
2023-09-28T17:57
специальная военная операция на украине
подольск
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооруженных Сил РФ Дмитрия Зернова, героически погибшего в ходе СВО, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Присвоить имя Д. И. Зернова Муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе", - следует из постановления. По опубликованной в документе информации, Дмитрий Зернов был лейтенантом Вооруженных Сил Российской Федерации, героически погибшим при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.
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подольск
россия
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подольск, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Специальная военная операция на Украине, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество
В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в СВО

В Подольске школу назвали именем лейтенанта Зернова, героически погибшего в СВО

© Фото : сайт "ЗА ПОБЕДУ!"Дмитрий Зернов
Дмитрий Зернов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : сайт "ЗА ПОБЕДУ!"
Дмитрий Зернов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федюковской средней общеобразовательной школе в Подольском городском округе присвоено имя лейтенанта Вооруженных Сил РФ Дмитрия Зернова, героически погибшего в ходе СВО, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Присвоить имя Д. И. Зернова Муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе", - следует из постановления.
По опубликованной в документе информации, Дмитрий Зернов был лейтенантом Вооруженных Сил Российской Федерации, героически погибшим при выполнении боевых задач в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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