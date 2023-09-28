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Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме - РИА Новости, 28.09.2023
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12:00 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/shebekino-1899148845.html
Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме
Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме - РИА Новости, 28.09.2023
Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме
Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:00
2023-09-28T12:00
происшествия
шебекино
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области. По данным регионального управления СК, утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 сотрудников правоохранительных органов и оказавшийся под завалами хозяин дома. Позже министр здравоохранения Андрей Иконников уточнил, что в результате происшествия пострадали семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. "Подозреваемый был извлечен из-под завалов, доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался", - сказали в СУСК.
шебекино
белгородская область
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Работа следователей на месте взрыва газового баллона в Шебекино
Взрыв газового баллона в Шебекино произошел во время обыска у хозяина дома, сообщает региональное управление СК.
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происшествия, шебекино, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области.
2023-09-28T12:00
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Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме

СК: взорвавший газ в своем доме во время обыска житель Шебекино умер в больнице

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино
На месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
На месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области.
По данным регионального управления СК, утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 сотрудников правоохранительных органов и оказавшийся под завалами хозяин дома. Позже министр здравоохранения Андрей Иконников уточнил, что в результате происшествия пострадали семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
«
"Подозреваемый был извлечен из-под завалов, доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался", - сказали в СУСК.
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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