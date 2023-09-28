https://ria.ru/20230928/shebekino-1899148845.html

Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме

Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме - РИА Новости, 28.09.2023

Умер житель Шебекино, взорвавший газ во время обыска в его доме

Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:00

2023-09-28T12:00

2023-09-28T12:00

происшествия

шебекино

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Житель Шебекино, взорвавший газ в своем доме во время обыска и ранивший силовиков, скончался в больнице от полученных травм, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области. По данным регионального управления СК, утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 сотрудников правоохранительных органов и оказавшийся под завалами хозяин дома. Позже министр здравоохранения Андрей Иконников уточнил, что в результате происшествия пострадали семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. "Подозреваемый был извлечен из-под завалов, доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался", - сказали в СУСК.

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте взрыва газового баллона в Шебекино Взрыв газового баллона в Шебекино произошел во время обыска у хозяина дома, сообщает региональное управление СК. 2023-09-28T12:00 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), видео