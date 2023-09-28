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ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.09.2023
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17:09 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/sezd-1899250643.html
ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме
ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.09.2023
ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме
Партия "Единая Россия" выскажется на тему избирательной кампании по выборам президента на своем съезде, который ожидается во второй половине декабря, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:09
2023-09-28T17:09
политика
александр сидякин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выскажется на тему избирательной кампании по выборам президента на своем съезде, который ожидается во второй половине декабря, сообщил депутат Государственной думы РФ, глава исполкома "Единой России" Александр Сидякин. "Это (дата съезда партии – ред.) будет вторая половина декабря. Мы должны попасть в начало избирательной кампании по выборам президента, потому что у съезда будет одна из основных задач - это высказаться на тему избирательной кампании в том или ином виде. Конечно, наш кандидат нам понятен", - сообщил Сидякин, отвечая на вопрос РИА Новости.
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политика, александр сидякин, единая россия, госдума рф
Политика, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме

Сидякин: ЕР выскажется на тему президентской кампании на своем съезде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума России
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственная Дума России
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выскажется на тему избирательной кампании по выборам президента на своем съезде, который ожидается во второй половине декабря, сообщил депутат Государственной думы РФ, глава исполкома "Единой России" Александр Сидякин.
"Это (дата съезда партии – ред.) будет вторая половина декабря. Мы должны попасть в начало избирательной кампании по выборам президента, потому что у съезда будет одна из основных задач - это высказаться на тему избирательной кампании в том или ином виде. Конечно, наш кандидат нам понятен", - сообщил Сидякин, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента
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ПолитикаАлександр СидякинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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