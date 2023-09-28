https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html
Русофобы США несут тяжелые потери
Русофобы США несут тяжелые потери - РИА Новости, 28.09.2023
Русофобы США несут тяжелые потери
Трудно поверить, но в бедах американской демократии опять виноваты коммунисты. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:00
2023-09-28T08:00
2023-09-28T08:00
сша
россия
украина
джо байден
джон маккейн (политик)
в мире
аналитика
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Трудно поверить, но в бедах американской демократии опять виноваты коммунисты.Влиятельный сенатор США, видный русофоб и сын иммигрантов с Кубы Боб Менендес обвинен в коррупции. Одно из доказательств по делу — полмиллиона долларов наличными и золотые слитки, полученные, по мнению прокуратуры, из Египта. Скандал вынудил Менендеса уйти с поста председателя комитета по международным делам, но мандат сенатора он сдавать отказался, вины своей не признал, а происхождение нала объяснил старой кубинской привычкой, привитой его семье коммунистическим режимом.Якобы Менендес обналичивал свои счета, чтоб иметь "походный узелок" на черный день. А вдруг опять придется бежать от тирании Кастро и коммунистических экспроприаций?Стоит уточнить, что родился 69-летний Менендес в Нью-Йорке. В 28 лет он баллотировался на пост мэра Юнион-Сити, куда переехала его семья, в 32 стал мэром, в 37 лет — сенатором штата Нью-Джерси, в 39 — членом палаты представителей, в 52 — сенатором США. И вплоть до сегодняшнего дня был готов к ночному побегу от вездесущих "комми".Иными словами, внешней политикой в верхней палате парламента США заведовал то ли человек, страдающий тяжелой паранойей, то ли банальный лжец и взяточник. Обе версии хороши.Когда речь шла о борьбе с Россией, Менендес всегда был в первых рядах и входил в неформальную межпартийную группу капитолийских "ястребов" наряду с такими сенаторами, как Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио, Роб Портман, Митт Ромни и Бен Кардин. Вступление на президентский пост их оппонента Дональда Трампа эти неприятные люди отметили созданием и принятием антироссийского пакета санкций "за вмешательство в выборы в США". Уже не первого пакета в их карьере — и далеко не последнего."Мы были атакованы — нас атаковала Россия. Это больше не является предметом каких-либо споров", — заявил тогда Кардин.Именно он теперь сменит Менендеса в кресле главного в сенате по иностранным делам: 79-летний внук эмигрантов из России — боец еще более активный, агрессивный и опытный, чем его предшественник. С российским влиянием он боролся уже как будто бы всюду — от Сирии до Балкан, а в прошлом году отметился авторством резолюций о признании действий ВС России на Украине "геноцидом украинского народа".То есть внешняя политика США со стороны сената сущностных изменений пока не несет: Кардин еще более нетерпим и непримирим, чем Менендес. Если параноик с золотыми слитками в их русофобской секте — викарий, то новый назначенец — полноценный епископ.Экстравагантная трампистка из палаты представителей Марджори Тейлор Грин считает, однако, что дело все-таки не в антироссийской паранойе, терзающей старых солдат холодной войны, а в их личных финансовых интересах. Странные и разорительные для Америки действия Вашингтона в далеких зарубежных государствах типа Украины она объясняет нечистоплотностью и жадностью деятелей, отравленных миазмами коррупции стран третьего мира.В первую очередь Грин имеет в виду президента Джо Байдена. Палата представителей ведет сейчас расследование о коррупционных схемах его семьи на Украине и грозит главе государства импичментом. Но случай Менендеса тоже вписывается в концепцию о плутократии, сковавшей внешнюю политику США.Сам Менендес считает, что прокуратура к нему предвзята из-за латиноамериканского происхождения, и намерен "до конца бороться за свое честное имя". Ему уже приходилось уходить из рук федеральных прокуроров: в 2016 году сенатора обвиняли в незаконном давлении на власти Доминиканы и выгораживании своего друга и спонсора по фамилии Мельген, которому в итоге присудили 17 лет тюрьмы по разным статьям, сняв обвинения с сенатора.Теперь, с учетом каких-то совсем уж недостоверных оправданий, он вряд ли так просто отделается: против Менендеса уже восстали несколько важных фигур в его штате и партии, переизбрание на новый срок в следующем году ему светит вряд ли. Прав или виноват, параноик или жулик, но — уходящая натура.Русофобский кружок сената вообще несет тяжелые потери. Джон Маккейн в могиле, Роб Портман в отставке, Митт Ромни и Бен Кардин заявили об отказе переизбрания в 2024-м, а теперь и Менендеса взяли на куче наличности. Только Линдси Грэм еще пытается выглядеть живчиком и опасным врагом России, а относительно молодой Марко Рубио пока остается и тем и другим.Но главная фигура в их группе то ли фанатичных глобалистов, то ли торгующих своим слиянием скопидомов — это Джо Байден, прежде возглавлявший все тот же комитет сената по международным делам. В это поверить даже труднее, чем в "кубинские привычки" Менендеса, но это правда: не просто главная, а единственная к настоящему моменту ставка "ястребов" и русофобов политической элиты США — это переизбрание президентом глубокого старика, который находится в центре грандиозного коррупционного скандала и рискует развалиться еще до выборов.Если бы с уходом этого стада мастодонтов хоть в тюрьму, хоть на покой внешняя политика США избавилась от замашек глобальной империи и желания противостоять России — это было бы хорошо, но слишком хорошо, чтобы стать правдой. Жуликоватые американские старики так цеплялись за власть и каналы личного обогащения, что пропустили тот момент, когда ветер истории стал уносить их прочь, и не успели подготовить смены. Но смена им будет.Национальные интересы американской сверхдержавы не меняются, а значит, не изменятся и цели — удержать под влиянием те части мира, которые еще можно удержать. Только заниматься этим будут другие люди и, возможно, в другом стиле. Типаж ветерана холодной войны с мафиозного плана связями, какой представляют собой и Байден, и Менендес, умирает на наших глазах.
https://ria.ru/20230927/menendes-1899032725.html
https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898779482.html
https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html
https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898779482.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
сша, россия, украина, джо байден, джон маккейн (политик), в мире, аналитика
США, Россия, Украина, Джо Байден, Джон Маккейн (политик), В мире, Аналитика
Трудно поверить, но в бедах американской демократии опять виноваты коммунисты.
Влиятельный сенатор США, видный русофоб и сын иммигрантов с Кубы
Боб Менендес обвинен в коррупции. Одно из доказательств по делу — полмиллиона долларов наличными и золотые слитки, полученные, по мнению прокуратуры, из Египта
. Скандал вынудил Менендеса уйти с поста председателя комитета по международным делам, но мандат сенатора он сдавать отказался, вины своей не признал, а происхождение нала объяснил старой кубинской привычкой, привитой его семье коммунистическим режимом.
Американского сенатора Менендеса освободили под залог
Якобы Менендес обналичивал свои счета, чтоб иметь "походный узелок" на черный день. А вдруг опять придется бежать от тирании Кастро и коммунистических экспроприаций?
Стоит уточнить, что родился 69-летний Менендес в Нью-Йорке
. В 28 лет он баллотировался на пост мэра Юнион-Сити, куда переехала его семья, в 32 стал мэром, в 37 лет — сенатором штата Нью-Джерси
, в 39 — членом палаты представителей, в 52 — сенатором США. И вплоть до сегодняшнего дня был готов к ночному побегу от вездесущих "комми".
Иными словами, внешней политикой в верхней палате парламента США заведовал то ли человек, страдающий тяжелой паранойей, то ли банальный лжец и взяточник. Обе версии хороши.
Когда речь шла о борьбе с Россией
, Менендес всегда был в первых рядах и входил в неформальную межпартийную группу капитолийских "ястребов" наряду с такими сенаторами, как Джон Маккейн
, Линдси Грэм
, Марко Рубио
, Роб Портман, Митт Ромни
и Бен Кардин. Вступление на президентский пост их оппонента Дональда Трампа
эти неприятные люди отметили созданием и принятием антироссийского пакета санкций "за вмешательство в выборы в США". Уже не первого пакета в их карьере — и далеко не последнего.
Сенатор в США возмутился поддержкой невоенных расходов Киева Вашингтоном
"Мы были атакованы — нас атаковала Россия. Это больше не является предметом каких-либо споров", — заявил тогда Кардин.
Именно он теперь сменит Менендеса в кресле главного в сенате по иностранным делам: 79-летний внук эмигрантов из России — боец еще более активный, агрессивный и опытный, чем его предшественник. С российским влиянием он боролся уже как будто бы всюду — от Сирии
до Балкан, а в прошлом году отметился авторством резолюций о признании действий ВС России на Украине
"геноцидом украинского народа".
То есть внешняя политика США со стороны сената сущностных изменений пока не несет: Кардин еще более нетерпим и непримирим, чем Менендес. Если параноик с золотыми слитками в их русофобской секте — викарий, то новый назначенец — полноценный епископ.
Экстравагантная трампистка из палаты представителей Марджори Тейлор Грин
считает, однако, что дело все-таки не в антироссийской паранойе, терзающей старых солдат холодной войны, а в их личных финансовых интересах. Странные и разорительные для Америки
действия Вашингтона
в далеких зарубежных государствах типа Украины она объясняет нечистоплотностью и жадностью деятелей, отравленных миазмами коррупции стран третьего мира.
СМИ: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена
В первую очередь Грин имеет в виду президента Джо Байдена
. Палата представителей ведет сейчас расследование о коррупционных схемах его семьи на Украине и грозит главе государства импичментом. Но случай Менендеса тоже вписывается в концепцию о плутократии, сковавшей внешнюю политику США.
Сам Менендес считает, что прокуратура к нему предвзята из-за латиноамериканского происхождения, и намерен "до конца бороться за свое честное имя". Ему уже приходилось уходить из рук федеральных прокуроров: в 2016 году сенатора обвиняли в незаконном давлении на власти Доминиканы
и выгораживании своего друга и спонсора по фамилии Мельген, которому в итоге присудили 17 лет тюрьмы по разным статьям, сняв обвинения с сенатора.
Теперь, с учетом каких-то совсем уж недостоверных оправданий, он вряд ли так просто отделается: против Менендеса уже восстали несколько важных фигур в его штате и партии, переизбрание на новый срок в следующем году ему светит вряд ли. Прав или виноват, параноик или жулик, но — уходящая натура.
Сенатор в США возмутился поддержкой невоенных расходов Киева Вашингтоном
Русофобский кружок сената вообще несет тяжелые потери. Джон Маккейн в могиле, Роб Портман в отставке, Митт Ромни и Бен Кардин заявили об отказе переизбрания в 2024-м, а теперь и Менендеса взяли на куче наличности. Только Линдси Грэм еще пытается выглядеть живчиком и опасным врагом России, а относительно молодой Марко Рубио пока остается и тем и другим.
Но главная фигура в их группе то ли фанатичных глобалистов, то ли торгующих своим слиянием скопидомов — это Джо Байден, прежде возглавлявший все тот же комитет сената по международным делам. В это поверить даже труднее, чем в "кубинские привычки" Менендеса, но это правда: не просто главная, а единственная к настоящему моменту ставка "ястребов" и русофобов политической элиты США — это переизбрание президентом глубокого старика, который находится в центре грандиозного коррупционного скандала и рискует развалиться еще до выборов.
Если бы с уходом этого стада мастодонтов хоть в тюрьму, хоть на покой внешняя политика США избавилась от замашек глобальной империи и желания противостоять России — это было бы хорошо, но слишком хорошо, чтобы стать правдой. Жуликоватые американские старики так цеплялись за власть и каналы личного обогащения, что пропустили тот момент, когда ветер истории стал уносить их прочь, и не успели подготовить смены. Но смена им будет.
Национальные интересы американской сверхдержавы не меняются, а значит, не изменятся и цели — удержать под влиянием те части мира, которые еще можно удержать. Только заниматься этим будут другие люди и, возможно, в другом стиле. Типаж ветерана холодной войны с мафиозного плана связями, какой представляют собой и Байден, и Менендес, умирает на наших глазах.