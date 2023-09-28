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Новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области - РИА Новости, 28.09.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
19:01 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/rostov-1899284876.html
Новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области
Новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области - РИА Новости, 28.09.2023
Новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области
Совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на Юге России открылось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:01
2023-09-28T19:01
ростовская область
ростовская область
россия
азия
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на Юге России открылось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, многие годы область сохраняет лидерские позиции по экспорту в РФ. По итогам прошлого года регион занял второе место в стране по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. "Мы действуем четко в рамках федеральных трендов и сегодня диверсифицируем логистику экспорта, делая акцент на Азию и Африку. По итогам первого полугодия текущего года доля стран Азии выросла на 13%, Африки - на 4%. И данная тенденция будет продолжаться", - сказал Гуськов. По его мнению, межрегиональное совещание с участием представителей Российского экспортного центра, минэкономразвития РФ позволит придать дополнительный импульс развитию внешнеэкономической деятельности и в ЮФО, и в стране. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил, что цель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - обеспечение устойчивого роста несырьевого неэнергетического экспорта. "Основным вопросом здесь является создание эффективных инструментов, механизмов предоставления поддержки экспортерам, компаниям и индивидуальным предпринимателям", - сказал он, добавив, что Ростовская область является одним из драйверов экспорта, и ее опыт можно использовать. "Число участников внешнеэкономической деятельности в Ростовской области составляет порядка 4 тысяч, из них около 90% - субъекты малого и среднего предпринимательства. Это свидетельствует о деловой активности региона и конкурентоспособности донского бизнеса", - уточнил глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко. Он отметил, что на повестке вопросы, которые ставит сам бизнес, в том числе как перестроить географию экспорта, преодолеть переполненность транспортных коридоров, расширить транспортную магистраль. "Коллегиально мы выработаем резолюцию и направим в федеральный центр. Сегодня важна поддержка не только финансовая, но и регуляторные меры, например, ускорение процедуры сертификации товаров российских производителей за рубежом", - добавил Папушенко.
https://ria.ru/20230928/lider-1899214094.html
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ростовская область, россия, азия, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Азия, Игорь Гуськов
Новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области

Гуськов: новые меры поддержки экспортеров выработают в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на Юге России открылось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
По его словам, многие годы область сохраняет лидерские позиции по экспорту в РФ. По итогам прошлого года регион занял второе место в стране по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. "Мы действуем четко в рамках федеральных трендов и сегодня диверсифицируем логистику экспорта, делая акцент на Азию и Африку. По итогам первого полугодия текущего года доля стран Азии выросла на 13%, Африки - на 4%. И данная тенденция будет продолжаться", - сказал Гуськов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Ростовская область лидирует по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО
Вчера, 15:20
По его мнению, межрегиональное совещание с участием представителей Российского экспортного центра, минэкономразвития РФ позволит придать дополнительный импульс развитию внешнеэкономической деятельности и в ЮФО, и в стране.
Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил, что цель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - обеспечение устойчивого роста несырьевого неэнергетического экспорта. "Основным вопросом здесь является создание эффективных инструментов, механизмов предоставления поддержки экспортерам, компаниям и индивидуальным предпринимателям", - сказал он, добавив, что Ростовская область является одним из драйверов экспорта, и ее опыт можно использовать.
"Число участников внешнеэкономической деятельности в Ростовской области составляет порядка 4 тысяч, из них около 90% - субъекты малого и среднего предпринимательства. Это свидетельствует о деловой активности региона и конкурентоспособности донского бизнеса", - уточнил глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко.
Он отметил, что на повестке вопросы, которые ставит сам бизнес, в том числе как перестроить географию экспорта, преодолеть переполненность транспортных коридоров, расширить транспортную магистраль. "Коллегиально мы выработаем резолюцию и направим в федеральный центр. Сегодня важна поддержка не только финансовая, но и регуляторные меры, например, ускорение процедуры сертификации товаров российских производителей за рубежом", - добавил Папушенко.
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Ростовская областьРостовская областьРоссияАзияИгорь Гуськов
 
 
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