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России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.09.2023
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12:14 28.09.2023 (обновлено: 13:15 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899154097.html
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.09.2023
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:14
2023-09-28T13:15
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. При стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин

Мишустин: Россия быстро вернулась к устойчивому росту, несмотря на новые вызовы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. При стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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