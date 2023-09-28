https://ria.ru/20230928/rossiya-1899154097.html
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.09.2023
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:14
2023-09-28T12:14
2023-09-28T13:15
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. При стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин
Мишустин: Россия быстро вернулась к устойчивому росту, несмотря на новые вызовы