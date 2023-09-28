https://ria.ru/20230928/rossiya-1899154097.html

России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин

России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.09.2023

России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, заявил Мишустин

России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:14

2023-09-28T12:14

2023-09-28T13:15

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899172589_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_e38f46264a9aa388d5b4c064dee483b2.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. При стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин