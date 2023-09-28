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Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий - РИА Новости, 28.09.2023
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10:19 28.09.2023 (обновлено: 10:22 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/rosatom-1899111080.html
Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий
Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий - РИА Новости, 28.09.2023
Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий
"Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в поздравлении президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:19
2023-09-28T10:22
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в поздравлении президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли. "Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации "Росатом", работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников. Активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота. Участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в Telegram-канале "Росатома". Президент отметил, что работники атомной отрасли также содействуют продвижению перспективных проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, производства инновационных материалов. Он добавил, что с момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности. "За этими успехами – кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся", - подчеркнул Путин.В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Росатом" в текущем году также исполнит ГОЗ на все 100%, заверил Лихачев Путина в августе в ходе рабочей встречи с главой государства.Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html
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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, новости - ядерные технологии
Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин, Новости - Ядерные технологии
Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий

Путин: "Росатом" создает передовые вооружения, поддерживающие баланс в мире

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в поздравлении президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли.
"Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации "Росатом", работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников. Активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота. Участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в Telegram-канале "Росатома".
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
01:26
Президент отметил, что работники атомной отрасли также содействуют продвижению перспективных проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, производства инновационных материалов.
Он добавил, что с момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности.
«
"За этими успехами – кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся", - подчеркнул Путин.
В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.
Сотрудники перед началом смены на Кольской атомной электростанции (АЭС) в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
День работника атомной промышленности в России
01:44
Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" в текущем году также исполнит ГОЗ на все 100%, заверил Лихачев Путина в августе в ходе рабочей встречи с главой государства.
Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.
Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев
25 сентября, 13:08
 
ТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВладимир ПутинНовости - Ядерные технологии
 
 
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