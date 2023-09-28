https://ria.ru/20230928/rosatom-1899111080.html

Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий

Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий - РИА Новости, 28.09.2023

Путин отметил роль "Росатома" в создании передовых технологий

"Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в поздравлении президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:19

2023-09-28T10:19

2023-09-28T10:22

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в поздравлении президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли. "Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации "Росатом", работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников. Активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота. Участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном в Telegram-канале "Росатома". Президент отметил, что работники атомной отрасли также содействуют продвижению перспективных проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, производства инновационных материалов. Он добавил, что с момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности. "За этими успехами – кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся", - подчеркнул Путин.В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Росатом" в текущем году также исполнит ГОЗ на все 100%, заверил Лихачев Путина в августе в ходе рабочей встречи с главой государства.Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html

https://ria.ru/20230925/rosatom-1898477600.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, новости - ядерные технологии