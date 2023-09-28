https://ria.ru/20230928/reorganizatsiya-1899254903.html

ВЭБ проведет четвертую за пять лет реорганизацию компании

ВЭБ проведет четвертую за пять лет реорганизацию компании - РИА Новости, 28.09.2023

ВЭБ проведет четвертую за пять лет реорганизацию компании

ВЭБ.РФ проведет четвертую за последние пять лет реорганизацию компании с целью повысить ее эффективность и отдачу для экономики, сообщил представитель... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

игорь шувалов

россия

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВЭБ.РФ проведет четвертую за последние пять лет реорганизацию компании с целью повысить ее эффективность и отдачу для экономики, сообщил представитель пресс-службы госкорпорации. "В ВЭБе непрерывно идет мониторинг операционных процессов для повышения эффективности. В новых условиях корпорация должна чутко реагировать на вызовы, стоящие перед экономикой России. Руководством страны поставлена задача перехода к интенсивному росту и ВЭБ, как ключевой институт развития, должен стать важным инструментом поддержки экономики в этот период. В этой связи в ВЭБе запускается реорганизация. Ее цель - обеспечить дальнейшее сокращение расходов при повышении эффективности деятельности корпорации. Особенность этого этапа реорганизации в том, что он будет реализован не только в ВЭБ.РФ, но и напрямую коснется функциональных ДЗО корпорации, такие как ПроШкола, ПроГород и других", сказал представитель пресс-службы. В ВЭБ отметили, что госкорпорация за последние пять лет прошла через три волны оптимизации, которые позволили повысить ее экономическую отдачу. Так, выдача кредитов и предоставление гарантий ВЭБом при соотношении к доле ВВП выросли с 2018 года почти в 4 раза. Одновременно корпорация удерживает низкие показатели стоимости управления активами: целевой уровень cost-to-asset ratio составляет 0,7x, что ниже среднего по рынку. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что капитал ВЭБа составляет 785 миллиардов рублей при коэффициенте достаточности капитала в 15,1%, что выше установленного для госкорпорации уровня в 10%.

https://ria.ru/20230911/veb-1895456866.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь шувалов, россия, экономика, вэб.рф (вэб)