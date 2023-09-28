https://ria.ru/20230928/renovatsiya-1899124272.html
Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября
Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября - РИА Новости, 28.09.2023
Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября
В шести округах Москвы планируется начать переселение в дома реновации еще свыше 7 тысяч человек до конца сентября, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:15
2023-09-28T11:15
2023-09-28T11:15
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Недвижимость. В шести округах Москвы планируется начать переселение в дома реновации еще свыше 7 тысяч человек до конца сентября, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В настоящее время по программе реновации в 247 стартовых домах ведется переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, это позволит полностью выполнить план по обеспечению начала переселения в третьем квартале 2023 года. В сообщении напоминается, что в Москве с начала реализации программы реновации переселены более 109 тысяч жителей, еще 23,4 тысячи находятся в процессе переселения или оформления документации. В 13 районах программа реновации находится на завершающей стадии или завершена. Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более 1 миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://realty.ria.ru/20230927/bochkarev-1898972136.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 сен - РИА Недвижимость. В шести округах Москвы планируется начать переселение в дома реновации еще свыше 7 тысяч человек до конца сентября, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время по программе реновации в 247 стартовых домах ведется переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев сохранил пост главы стройкомплекса в правительстве Москвы
По словам заммэра, это позволит полностью выполнить план по обеспечению начала переселения в третьем квартале 2023 года.
В сообщении напоминается, что в Москве с начала реализации программы реновации переселены более 109 тысяч жителей, еще 23,4 тысячи находятся в процессе переселения или оформления документации. В 13 районах программа реновации находится на завершающей стадии или завершена.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более 1 миллиона человек из старого жилья
(в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.