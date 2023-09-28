https://ria.ru/20230928/renovatsiya-1899124272.html

Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября

Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября - РИА Новости, 28.09.2023

Бочкарев: дома реновации в шести округах начнут заселять до конца сентября

В шести округах Москвы планируется начать переселение в дома реновации еще свыше 7 тысяч человек до конца сентября, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:15

2023-09-28T11:15

2023-09-28T11:15

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 28 сен - РИА Недвижимость. В шести округах Москвы планируется начать переселение в дома реновации еще свыше 7 тысяч человек до конца сентября, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В настоящее время по программе реновации в 247 стартовых домах ведется переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, это позволит полностью выполнить план по обеспечению начала переселения в третьем квартале 2023 года. В сообщении напоминается, что в Москве с начала реализации программы реновации переселены более 109 тысяч жителей, еще 23,4 тысячи находятся в процессе переселения или оформления документации. В 13 районах программа реновации находится на завершающей стадии или завершена. Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более 1 миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://realty.ria.ru/20230927/bochkarev-1898972136.html

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы